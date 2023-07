Architekt kam aus Berlin: Das Steinerne Haus in Ziegenhain wurde 1911 umgebaut

Das Wappen über dem neuen Haupteingang zeigt das kurhessische Staatswappen aus der Zeit von etwa 1650. © Repros: Johannes Prinz

Wissenswertes über den Umbau des Steinernen Hauses in Ziegenhain fand Leser Johannes Prinz in der Deutschen Bauzeitung vom 14. Juni 1911, die er bei einer Internetauktion erwarb.

Ziegenhain – Das Steinerne Haus wurde anstelle eines Burgmannsitzes des 14. Jahrhunderts von dem damaligen Hofmarschall und Obristen Jakob von Hoff, der zum Kommandanten der Festung ernannt worden war, erworben. Dieser lies das Haus 1659/61 als dreiflüglige Hofanlage zu Wohnzwecken und als Kavaliershaus zu der Form umbauen, die es heute noch bestimmt.

Bis zum 19. Jahrhundert hat das Steinerne Haus verschiedene Umwandlungen erlebt, blieb aber in der Familie der von Hoff und kam dann durch Erbschaft in den Besitz des damaligen Ziegenhainer Landrates Baron von Schwertzell. Es erfüllte den Zweck des Landratsamtes von 1866 bis 1892 nebst Wohnung des Landrates. Im Gegensatz zur Familie von Schwertzell, die das Haus fast hundert Jahre behielt, verkaufte es der nachfolgende Besitzer, der Landjägermeister von Buttlar schon nach sechs Jahren an G. Auffahrt.

Mit den Jahren hatte das Gebäude durch unüberlegte Flickarbeiten ein übles Aussehen erhalten. Teils wurden Anbauten angefügt, teils Räume eingebaut, die immer mehr den früheren Zustand verwischten. Dann war das Eichenholz-Fachwerk durch ungenügende Unterkonstruktion stark zerstört und in Bewegung geraten.

Nachdem das Gebäude dem Verfall nahe war, entschloss sich der damalige Besitzer – der aus Ziegenhain stammende Berliner Kaufmann Adolf Winkelstein – zu einer gründlichen Wiederherstellung des Gebäudes in seinen früheren Zustand und um es für moderne Zwecke nutzbar zu machen.

Für die schwierige Planung und Bauleitung betraute man den Berliner Architekten A. Velitz, unterstützt durch die örtliche Bauaufsicht. © Repros: Johannes Prinz

1910/11 wurde deshalb das Gebäude nach entsprechender Vorplanung umfassend saniert und umgebaut. Außer dem Neueinziehen von Decken und Abfangen der darüber liegenden Konstruktionen, war das Heben und Geraderichten des Fachwerks am schwierigsten.

Dieses wurde mit Eisenschrauben gehoben und die neue Konstruktion eingezogen und nur dem gesunden Zustand des schweren alten Eichenholzes war es zu verdanken, dass diese Arbeiten gemacht werden konnten.

Für die schwierige Planung und Bauleitung betraute man den Berliner Architekten A. Velitz, unterstützt durch die örtliche Bauaufsicht und den damaligen Bezirkskonservator Prof. von Drach aus Marburg.

Bei dem Umbau wurde der hofseitige mit Krüppelwalmdachgiebel versehene Kopfbau durch eine verglaste Loggienarchitektur und Erdgeschoßarkaden geöffnet sowie in die südwestliche Hofecke ein Eingangserker mit Wappenportal neu erstellt.

Das Wappen über dem neuen Haupteingang zeigt das kurhessische Staatswappen aus der Zeit von etwa 1650. Architekt Velitz berichtete in der Deutschen Bauzeitung folgendes: Die Rohbau-Arbeiten wurden zu großen Teilen von Ziegenhainer und Treysaer Handwerksmeistern ausgeführt. Der Berichterstatter schreibt, dass dadurch die Arbeiten etwas erschwert wurden, da für derartige Arbeiten diesen Meistern offensichtlich die Routine fehlte.

Einen Teil der Steinmetzarbeiten führte die Fa. Ph. Holzmann aus Berlin aus. Der Innenausbau wurde zum Teil von Marburger Firmen ausgeführt, insbesondere die Maler- und Tapeziererarbeiten. Die elektrische Lichtanlage wurde von einer Frankfurter Firma eingerichtet, die Glasmalerarbeiten von einer Berliner Firma.

Die ziemlich schwierigen Pflasterarbeiten führte eine Firma aus Dreihausen bei Marburg aus. Die Kosten für den Umbau einschließlich Architektenhonorar betrugen 60 000 Mark. Die Bauzeit währte von Juni 1910 bis März 1911. Es entstanden fünf Wohnungen, vier Ställe im Erdgeschoss, eine Waschküche und Lagerräume.

Der damalige Kreis Ziegenhain erwarb das Haus 1938. Nach dem Zweiten Weltkrieg wohnten im Steineren Haus aufgrund der Wohnungsnot mehrere Familien. Seit dem 19. Juni 1949 befindet sich dort das Museum der Schwalm.

Das Steinerne Haus hat eine geschichtliche Bedeutung als ehemaliger Sitz des Ziegenhainer Festungskommandanten und eine städtebauliche Bedeutung durch die markante Lage im Kern der Festung. Eigentümer des Steinernen Haus ist noch heute der Schwalm-Eder-Kreis. (Johannes Prinz)