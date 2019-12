Bettina Weidemann leitet die DRK -Rettungshundestaffel

Ein ganzes Hunderudel gehört zur Familie von Bettina Weidemann. Von Kindesbeinen an ist die heute 53-jährige dem Charme der Vierbeiner und ihren Samtschnauzen erlegen. Waren es damals vor allem Schäferhunde, die vom Vater gezüchtet und im Schutzdienst ausgebildet wurden, ist es heute ein bunter Mix an Hunderassen, dem Weidemann ihr Herz geschenkt hat.

Im Hof tummelt sich ein ganzes Dutzend schwerer Labradore, flinker Mischlinge und kleine Terrier. Sie alle, bis auf eine Ausnahme, sind als Rettungshund ausgebildet oder befinden sich gerade noch in der Ausbildungsphase.

Nachdem der Sohn der Familie an der Arbeit des Jugendrotkreuzes Freude gefunden hatte, bildete sich auch Bettina Weidmann mit Sanitätskursen weiter und arbeitete beim Deutschen Roten Kreuz mit.

Durchschnittlich sieben Einsätze im Jahr

Vor mehr als 20 Jahren kam dann die Idee auf, die beiden Hobbys, Hunde und Rotkreuzarbeit, zu kombinieren und in der Rettungshundearbeit Fuß zu fassen. Mit einem weißen Schäferhund sammelte Bettina Weidemann erste Erfahrungen in auswärtigen Rettungshundestaffeln, bevor im September 2001 die Rettungshundestaffel Schwalm-Eder gegründet wurde. „Damals gab es in ganz Hessen nur eine Handvoll Rettungshundestaffeln. Der Bedarf war aber auf jeden Fall vorhanden“, so Weidemann, die weiß, dass im Durchschnitt sieben Einsätze pro Jahr zu verzeichnen sind.

+ Bettina Weidemann mit ihren Rettungshunden – der kleinste ein nur 2,5 Kilo schwerer Toiterrier namens „Pepper“ (auf dem Arm). © Regina Ziegler-Dörhöfer

„Meist werden wir nachts, wenn es regnet und kalt ist, alarmiert. Jeder Einsatz ist eine neue Herausforderung“, so Bettina Weidemann, die mit ihren 15 aktiven Hundeteams der Staffel schon unzählige Vermisste suchte.

Verloren gegangene Kleinkinder, Senioren, Pilzsammler und auch suizidgefährdete Menschen galt es schon in Feld und Flur aufzuspüren. „Ein vermisstes Verkehrsunfallopfer fanden wir in letzter Minute. Eine sofort eingeleitete Notoperation konnte den Mann noch retten“, so Weidemann.

Die Hunde der Hundestaffel Schwalm-Eder spürten bislang sechs lebende und vier tote Menschen im Einsatz auf. Die Hunde werden in ihrer Ausbildung allein auf den Geruch „Mensch“ trainiert, denn bei Vermissten im Wald läge meist kein Geruch stiftendes Utensil des Vermissten vor.

Ausbildung dauert zwei Jahre

In den vergangenen 20 Jahren wurden durchschnittlich 6500 Stunden pro Jahr für die ehrenamtliche Rettungshundearbeit in der Gruppe Schwalm-Eder investiert wurden. Jeder Hundeführer investiere pro Woche allein schon neun bis vierzehn Stunden in die Aus- und Fortbildung von Mensch und Tier.

Bis ein Hund die Rettungshundeprüfung ablegen kann, vergingen meist zwei bis drei Jahre Ausbildungszeit. „Die Prüfung muss auch alle zwei Jahre wiederholt werden“, sagt Bettina Weidemann.

Geht ein Team in den Einsatz, dann kann ein Hund nur eine halbe Stunde suchen. „Eine 30-minütige Vermisstensuche ist für einen Hund so anstrengend wie ein Marathonlauf“, sagt die Hundeexpertin. „Mit Druck erreicht man bei der Rettungshundearbeit gar nichts. Die Motivation kommt über Belohnung und positive Bestärkung“, ist Weidemann überzeugt.

+ Rettungshund Amy bei der Trümmersuche. © DRK Rettungshundestaffel Schwalm-Eder

Ihr Mann respektiere die Rettungshundearbeit und unterstütze die ehrenamtliche Arbeit, auch wenn er selbst kein Hundeführer sei, so die DRK-Helferin: „Die Rettungshundearbeit hat die gesamte Familie infiziert. Neben mir arbeiten auch mein Sohn, meine Tochter und Schwiegertochter als ehrenamtlicher Hundeführer. Ein tolles Hobby für alle“, sagt Bettina Weidemann.

Service:Wer Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren oder selbst Bedarf an ehrenamtlichen Helfern hat, kann sich montags bis freitags, 8 Uhr-12 Uhr, bei Anika Pelz melden, Tel.: 06691 / 9463-16, pro-ehrenamt-schwalm-eder.de.