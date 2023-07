Feuerwehreinsatz

Ein Brand in einem Klassenraum der Eckhard-Vonholdt-Schule in Treysa rief am Mittwochmittag Feuerwehr und Rettungskräfte auf den Plan. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Schüler und Lehrer konnten das Schulgebäude rechtzeitig verlassen.

Rubriklistenbild: © Philipp Knoch