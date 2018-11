Breitband für Nordhessen: Moderne Erdbohrer hinterlassen wenig Dreck

Schnell und schonend in Frielendorf: Dank des Spülbohrverfahrens kann bei der Verlegung von Leerrohren für den Glasfaserausbau auf Erdbewegungen größtenteils verzichtet werden. Im Bild ein Bohrer für normale Böden.

Selbst weniger aufmerksamen Zeitgenossen dürften rund um Frielendorf oder entlang der Bundesstraße Richtung Ziegenhain ungewöhnliche Baumaschinen aufgefallen sein.

Bei den gedrungenen Kettenfahrzeugen handelt es sich um Erdbohrer für das sogenannte Spülbohrverfahren. Mithilfe der Geräte werden zurzeit im Auftrag der Breitband Nordhessen im Altkreis Ziegenhain Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt.

Wir haben uns von Projekt- und Bauleiter Christian Götz (58), Mitarbeiter der Firma Weigand Bau, einer der ausführenden Firmen, erklären lassen, wie die Technik und das Bohrverfahren funktionieren.

Auch Laien erkennen sofort, dass trotz der langen Rohre nur wenig Erdbewegung erforderlich ist. Lediglich alle 120 Meter gibt es ein gut drei mal drei Meter großes und zweieinhalb Meter tiefes Loch im Erdboden. An den Löchern stehen die Bohrmaschinen und bohren im horizontalen Vortrieb Löcher in den Boden.

Dazu gehört auch immer ein großer Lkw, in dem sich das Wasser für die Bohrung, die Bohrköpfe, das Bohrgestänge und allerlei Werkzeug befinden. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Horizontalbohrmaschinen, einmal für normalen und einmal für felsigen Untergrund.

+ Kommt überall durch: Bohrkopf für Fels. © Matthias Haaß

Zur Bedienmannschaft gehört immer ein Maschinist, der das Fahrzeug bedient und ein Bohrmeister, der die Richtung kontrolliert. „Die beiden müssen sich blind verstehen“, erklärt Götz.

Den Weg des Bohrers verfolgt der Bohrmeister mit einem Messgerät. Am Bohrkopf werde dazu ein Magnetfeld erzeugt, welches ein Handsensor misst, sagt der Bauleiter und Bohrmeister Ralf Bornberg ergänzt: „Man muss sich schon seine Gedanken machen und benötigt ein gewisses mathematisches und räumliches Verständnis.“

Die Spülbohranlage bohrt in Richtung der Zielgrube. Der Bohrkopf ist mit dem Bohrgestänge verbunden. Zusammen bilden sie den Bohrstrang. Mithilfe von Wasser wird das ausgebohrte Material ausgespült – im Prinzip wie beim Zahnarzt. Ein Saugwagen nimmt das Wasser-Schlamm-Gemisch auf und bringt es zu einer Lagerstätte.

Durch das biegsame Gestänge und die Steuerbarkeit des Bohrkopfes lässt sich die Richtung der Bohrung verändern. Erst geht es schräg nach unten und dann im leichten Bogen zurück an die Oberfläche.

In normalem Erdboden schaffe der Bohrer in zwei Minuten bis zu drei Meter, bei massivem Fels benötige man für dieselbe Strecke aber auch schon mal eine Stunde, weiß der 58-Jährige. Auf dem Rückweg zieht der Bohrer dann das Leerrohr für die Glasfaserkabel hinter sich her.

+ Weiß wo es lang geht: Bohrmeister Ralf Bornberg (48) kann mithilfe eines Messgeräts den Bohrer genau verfolgen. © Matthias Haaß

Am Tag schaffe man so unter guten Bedingungen 120 Meter, sagt Christian Götz: „Die Bodenverhältnisse sind entscheidend.“