Currywurst und Liebesgrüße – Hephata ist beim Hessenfest in Berlin Gesprächsthema

Von: Matthias Haaß

Teilen

Erkannten sich gleich wieder und grüßten einander vertraut: Hephata-Klient Tobias Berg und Ministerpräsident Boris Rhein beim Hessenfest in Berlin. Gemeinsam mit den Hephata-Vorständen Dr. Michael Gerhard und Maik Dietrich-Gibhardt (Zweiter von links) sowie Dagmar Krauße von „Offen für Vielfalt“ lud Berg den Ministerpräsidenten zum Erntedankfest auf das Bioland-Hofgut Richerode ein. © Johannes Fuhr

Hephata machte auf dem Hessenfest in Berlin nicht nur mit Currywurst auf sich aufmerksam.

Schwalmstadt – Auch in diesem Jahr war Hephata auf dem Hessenfest in Berlin vertreten. Nicht nur mit der bekannten und beliebten Currywurst, sondern einer ganz besonderen Aktion, die sich im Laufe des Abends zu einem der Gesprächsthemen unter den mehr als 2000 Gästen entwickelte.

Ein Zeichen gegen Hass und Hetze

Ministerpräsident Boris Rhein war der erste, der sich an der Aktion unter dem Titel „Love Letters statt Hate Speech“ beteiligte, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihm folgten zahlreiche weitere Gäste, denn auf dem Gelände sprach es sich rum wie ein Lauffeuer: Am Stand der Hephata Diakonie gibt es dieses Jahr nicht nur herzhafte Currywurst, sondern auch die Möglichkeit, herzliche Grüße zu senden und ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen.

Hintergrund der Gemeinschaftsaktion von Hephata, Bioland und „Offen für Vielfalt“: Menschen, die sich für Respekt und Vielfalt engagieren oder sich mutig gegen Diskriminierung wenden, sehen sie sich oft anonymen Angriffen und Hate Speech („Hassrede“) im Internet ausgesetzt.

Dem setzten die Gäste des Hessenfests nun aktiv etwas entgegen, indem sie engagierten Demokraten aus Hessen einen handschriftlichen Dankesbrief geschrieben haben und damit Wertschätzung, Respekt und Ermutigung zum Ausdruck zu bringen. Ein persönliches Foto aus der Fotobox machte den „Liebesbrief“ komplett.

Etwa 50 Beteiligte

Etwa 50 Gäste, darunter Minister, Abgeordnete und Prominente aus Wirtschaft und Gesellschaft, machten mit und positionierten sich mit Foto, mit Handschrift und mit Herz gegen Hass. Etwa 50 Engagierte aus ganz Hessen können sich in den nächsten Tagen auf Post aus Berlin freuen.

„Menschen, die sich für die Gesellschaft engagieren, sind der Herzschlag unserer Demokratie und verdienen unsere volle Rückendeckung“, sagt Dagmar Krauße, Sprecherin von „Offen für Vielfalt“. „Mit unserer Aktion konnten wir gesichtslosem Hass eine bekennende Gegenrede entgegenstellen. So bekommen demokratische Werte eine Stimme und ein Gesicht!“.

„Love Letters statt Hate Speech“ soll übrigens nicht an der Pinnwand oder dem Kaminsims enden. Die Empfänger der Briefe und ihre Follower sind aufgerufen, die Love Letters unter dem Hashtag #offenfuervielfalt zu posten und sich der Wertschätzung durch Teilen, Liken und Kommentare anzuschließen. Damit soll ein Gegenimpuls zu Hassrede in Gang gesetzt werden.

Den ersten Love Letter, geschrieben von Ministerpräsident Boris Rhein, warf Dagmar Krauße gemeinsam mit Tobias Berg vom Hofgut Richerode in den großen roten Postkasten. „Tolle Aktion“, fand auch der Beschäftigte – und versäumte es gemeinsam mit den beiden Hephata-Vorständen Dr. Michael Gerhard und Maik Dietrich-Gibhardt nicht, dem Ministerpräsidenten wie auch weiteren Gästen des Hessenfests persönlich eine Einladung zum diesjährigen Erntedankfest in Richerode auszusprechen. mha

Termin: Am Sonntag, 1. Oktober, steht dort ab 11 Uhr wiederum das Thema „Offen für Vielfalt“ im Blickpunkt - zunächst bei einem Gottesdienst mit Bischöfin Beate Hofmann und dann beim Hoffest