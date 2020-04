Zeugen gesucht

+ © Bernd Schlegel Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen. Unbekannte haben Lämmer und eine Solaranlage in Neustadt gestohlen. © Bernd Schlegel

Diebe haben in der Nacht zu Sonntag von einem Feld an der Willingshäuser Straße in Neustadt Lämmer und eine Solaranlage entwendet.