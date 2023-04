Das Gymnasium der Landeskirche im Steinatal feiert Geburtstag - 75 Jahre im Geist von Philipp Melanchthon

Der Altbau: Errichtet wurde er 1936/37 als Reichsseminar für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV). Das historische © Repro: Bernd lindenthal

Ein Festakt bildet am Sonntag den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Jubiläum: Seit 75 Jahren gibt es die Melanchthon-Schule im Steinatal. Ihre Geschichte begann im Zweiten Weltkrieg.

Steinatal – In kluger und verantwortungsvoller Weitsicht hatte Oberstudiendirektor Wolfgang Paeckelmann (1882 - 1970), der Direktor des Kasseler Wilhelmsgymnasiums, im Sommer 1943 Schüler der Unter- und Mittelstufe nach Schwarzenborn geschickt. Sie konnten in leerstehenden Militärbaracken auf dem Truppenübungsplatz den Schulbetrieb weiterführen. Wegen zunehmender Bombengefahr in Kassel evakuierte er weitere Jahrgänge im September 1944 nach Neukirchen, wo die Schüler ebenfalls in Baracken wohnten und unterrichtet wurden.

Philipp Melanchthon – Freund der Wissenschaft und „Lehrer Deutschlands“ Philipp Melanchthon (Gräzisierung [sprachliche Adaption des Griechischen] seines Geburtsnamens Schwartzerdt, 1497-1560) gilt als wichtigster Parteigänger Luthers. Sein Gutachten über die Anwendung der Todesstrafe gegen die Täufer ist aus heutiger Sicht ebenso problematisch wie zusammen mit Luther die Legitimierung der Bigamie des hessischen Landgrafen und seine Verurteilung der Juden als Christusmörder, wofür sie die Zerstörung des Tempels als göttliche Strafe hinnehmen mussten. Ohne Zweifel war Melanchthon aber ein großer Freund aller Wissenschaften, der „Lehrer Deutschlands“: Keine Aufgabe ist vor Gott so wohlgefällig wie Erforschung und Verbreitung von Wahrheit und Gerechtigkeit. (…) Deshalb kann kein Zweifel bestehen, dass der Lebensform des Lehrens und Lernens das größte Wohlgefallen Gottes gilt und dass den Schulen im Blick darauf der Vorrang vor Kirchen und Fürstenhöfen gebührt, weil man in ihnen mit größerem Einsatz nach der Wahrheit strebt.“

Wer also „das Wesen der Dinge“ erforscht und den „Glanz der Künste und der Wissenschaften“ vermehrt, mache sich „um das Menschengeschlecht in hervorragender Weise“ verdient und trägt zur Bewahrung des Friedens bei. (Zitate aus der Festschrift 1998).

Diese Kasseler Tochterschule war durch den gewaltigen Zustrom von Flüchtlingen aus dem Osten und Vertriebenen stetig angewachsen und wurde am 1. November 1947 in Abstimmung mit dem Land Hessen von der Evangelischen Landeskirche Kurhessen-Waldeck auf 50 Jahre in Pacht übernommen. Am 2. Mai 1948 erhielt sie den Namen „Melanchthon-Schule“, im Herbst 1950 erfolgte der Umzug der rund 350 Schüler und des Kollegiums in die Steinatal-Gebäude. Dort waren vorhanden: das ehemalige von Ditfurth’sche Forsthaus (im Juli 1976 abgerissen), das von 1936 bis 1945 als Reichsseminar für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) gedient hatte. Die NSV hatte sofort mit einem Neubau für das Seminar (heutiger Altbau) begonnen, der 1937 eingeweiht wurde und errichtete 1938 noch ein Kleinkinder-Erholungsheim, das 1939 bezogen werden konnte (heute Werkstattgebäude). Am 14. Mai 1945 requirierten die Amerikaner das gesamte Gelände und übergaben es der UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Association), die dort ein Hospital für kranke und verwundete Alliierte und heimatlose Holocaust-Überlebende (Displaced Persons) einrichtete.

Heute das Kunst-Werk-Haus, einst Internat: Es ist ebenfalls aus den 1930er Jahren und diente ursprünglich als Kleinkinder-Erholungsheim. © Repro: Bernd Lindenthal

Vom Hospital zur Schule

Wegen der weitverbreiteten Tuberkulose entwickelte sich das Hospital rasch zu einem Lungenfachkrankenhaus. Es wurde vom 1. Juli 1947 bis zu seiner Schließung am 31. März 1949 von der IRO (International Refugee Organization) geführt. Von den schwierigen Anfängen in Neukirchen und Steinatal berichtet Jürgen Wagner, der im Oktober 1947 als Zwölfjähriger in die Schule gekommen war und im März 1956 das Abitur bestand. Seine Familie lebte in Thüringen, und da sein Vater Pfarrer war, rechneten sie damit, dass dem Sohn als nicht der Arbeiterklasse angehörig der Besuch der Oberschule verwehrt würde.

Die Anfänge waren von bitterer Not geprägt. Es gab keine Bücher und keine Hefte. Der Nachmittagsunterricht musste mit Einbruch der Dunkelheit beendet werden. Brennmaterial für den Ofen im Tagesraum des Heims musste „organisiert“ werden.

In monatelanger Eigenleistung wurde ein Fußballfeld gebaut. Sich gegenseitig helfen war aus der Not geboren, der Einsatz für die Gemeinschaft wurde aber von der Heim- und Schulleitung auch immer wieder eingefordert.

Viel Unterstützung kam von den Schwälmer Bauern. Als Dankeschön führten die Schüler in etlichen Schwalmdörfern Krippenspiele in der Kirche auf. Nachhaltig beeindruckt war er von dem Schweigegebot vor und nach den morgendlichen Andachten. Die Balance zwischen Einfügen in die Gemeinschaft und Freiraum, um zu sich selbst zu finden, sei nicht immer leicht gewesen.

Aus der Sicht des Lehrers Wilhelm Klöppel, der Ostern 1947 seinen Dienst in Neukirchen aufgenommen hatte, fehlte es vor allem in den Naturwissenschaften an Sammlungen, geeigneten Geräten und Räumen. Daher kam der erste Neubau 1957/58 (das heutige Ziegelhaus) besonders den Fächern Biologie, Chemie und Physik zugute. In diesen Anfangsjahren bestand die Schülerschaft zum größten Teil aus Kindern vertriebener, evakuierter oder geflüchteter Familien. „Von den 41 Abiturienten der fünf ersten Jahrgänge 48 - 53 (1950 fand keine Reifeprüfung statt) stammten nur sieben aus Neukirchen und Umgebung.“ (Festschrift 1998, S.22)

Internatsplatz für 75 Euro

Nach der Flucht aus Schlesien kam die Familie von Busse in den damaligen Kreis Rotenburg/Fulda. Da für den Sohn Leo-Daniel keine weiterführende Schule in der Nähe war, kam er zu Ostern 1950 nach bestandener Aufnahmeprüfung in das Internat der Melanchthon-Schule. Der günstige Pensionspreis von monatlich 75 DM hatte den Ausschlag gegeben. Mit seinen 5 DM Taschengeld musste er sparsam haushalten. Aber nach dem Kauf von notwendigen Dingen wie Briefmarken, Heften, Tinte, Einbinde-Papier, Turnschuhen, Fahrtgeld, Unfall- und Kleiderversicherung, das neue Religionsbuch usw. war das Budget oft überzogen. In solchen Fällen half die verehrte Heim- und Ersatzmutter Frau Zimmer und gab Kredit. Im Sommer 1950 wachte der Sextaner nachts wegen eines starken Gewitters auf. Wasser tropfte auf seinen Kopf. Er holte zwei Töpfe und fing es auf, wobei er sich heftig erkältete. Auch manche Betten hielten dem „Budenzauber“ nicht stand. Eine Fahrt nach Hause war nur von Samstag auf Sonntag möglich und nur, wenn die Leistungen stimmten. v. Busse blieb seiner alten Schule immer eng eng verbunden.

Wolfgang Paeckelmann (1882-1970), Direktor des Wilhelmsgymnasiums Kassel. © Privat

Beschäftigung mit der NS-Zeit wurde ausgeklammert Wie in vielen höheren Schulen der langen Nachkriegszeit blieben die aktuellen politischen Auseinandersetzungen und die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus weitgehend draußen vor der Tür. Auch die Schülerzeitung „Löschblatt“ reihte sich hier ein.

Darüber berichtet anschaulich Dr. Georg Dietrich Falk, Schüler 1960 bis 1968, zuletzt Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt. Trutzhain war kein Ort der Beschäftigung mit der jüngeren Geschichte, obwohl die Baracken vertraut waren, „denn dort ging man zum Haareschneiden, zum Einkauf und in die Konfirmandenstunde.“

Die Weimarer Republik und der Nationalsozialismus wurden distanziert und „neutral“ behandelt, „verbunden mit unkritischen Berichten über Erlebnisse des Lehrers als Panzerkommandant im Osten.“ Unvergessen sei ihm, wie dieser Lehrer „einführende Informationen zu dem von mir gewählten Thema einer Facharbeit ‚Adolf Hitlers religiöse Haltung und seine Einstellung zu den Kirchen’ gab, die in der Bemerkung gipfelten, die Religiosität dieses Mannes sei beeindruckend gewesen und habe sich auch darin ausgedrückt, dass er bewegende Reden mit einem Amen beschlossen habe.“ Den Schulleiter hat er als autoritären Charakter in Erinnerung, „der jeden von uns nicht nur deshalb kannte, weil wir nach besonders miss- oder gelungenen Klassenarbeiten bei ihm mit pochendem Herzen persönlich Lob und Tadel abzuholen hatten, (er) machte es uns mit seinen überschießenden Reaktionen auf vergleichsweise nichtige Anlässe schwer, Respekt und Achtung für seine so häufig vor Schul- und Heimgemeinde laut und eindringlich beschworenen Werte und Ideale zu bewahren. Typisch: Ein im Treppenhaus des Heims gefundenes (vermeintliches) Kondom wurde in einer dieser Brandreden vor versammelter Heimgemeinde zum Ausdruck des Untergangs moralischer Werte stilisiert. War schon allein dies für die meisten eher kurios, so war die Selbstmontage perfekt, als sich das corpus delicti als der etwas ramponierte lederne Fingerling einer an der Hand verletzten Putzfrau herausstellte.“ Seine Haltung zu politischen Fragen breitete er gerne „vor uns im Religionsunterricht(!)“ aus.

Immerhin gewährte er kurz vor dem Abitur im Mai 1968 ein „teach in“, ein Beleg für das grundsätzlich vorhandene Klima von Offenheit in der Schule, das viele in späteren Jahren vor ideologischer Enge bewahrte. (alle Zitate: Festschrift 2008)