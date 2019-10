Neun Feuerwehrleute hieven übergewichtigen Mann aus dem Straßengraben

Gilserberg – Zu einem besonderen Einsatz rückte die Feuerwehr am Dienstag gegen 21.10 Uhr aus. Über die Leitstelle war informiert worden, dass ein Mann in einem Straßengraben liege und Hilfe benötige.

Wie Gemeindebrandinspektor Markus Böse schildert, erreichten die Feuerwehrleute den Einsatzort im Gilserberger Entenpfuhl zusammen mit dem Rettungsdienst Jesberg. Es habe sich herausgestellt, dass der Mann wohl vom Fahrrad gefallen war, dabei Beinverletzungen erlitten hatte und und so unglücklich lag, dass er sich nicht befreien konnte. Böse: „Um den stark übergewichtigen Mann aus dem Straßengraben zu heben, mussten neun Feuerwehrleute gemeinsam anfassen.“ Zusammen mit dem Rettungsdienst sei es gelungen, ihn in den Rettungswagen zu verbringen. Nach der ersten Versorgung wurde er in eine Klinik gebracht.

Der Einsatz der zwölf Feuerwehrleute aus Gilserberg dauerte eine halbe Stunde. Wer den Notruf wie abgesetzt hatte, wurde nicht explizit mitgeteilt.

Von Anne Quehl