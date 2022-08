Energiegenossenschaft plant Solarpark im Munitionsdepot

Energiewende

+ © Sandra Rose Im früheren Munitionsdepot zwischen Allendorf und Rörshain soll in zwei Bauabschnitten ein neuer Solarpark entstehen. © Sandra Rose

Im früheren Munitionsdepot zwischen Allendorf und Rörshain soll in zwei Bauabschnitten ein neuer Solarpark entstehen. 650 Haushalte soll er versorgen.

Allendorf/L. – Dieser Tage haben die Mitglieder der Energiegenossenschaft Schwalm Knüll eG Post von ihrer Genossenschaft erhalten. Nachdem alle Vorarbeiten abgeschlossen sind, wurde kürzlich der Auftrag zum Bau eines Freiflächensolarparks im früheren Munitionsdepot Schwalmstadt-Allendorf erteilt.

In den kommenden Monaten entsteht dort in zwei Bauabschnitten ein Solarpark mit einer Leistung von rund 2,5 MW Leistung, der im Frühjahr 2023 ans Netz gehen soll, heißt es in einer Pressemitteilung. Konservativ betrachtet wird der Park im Jahr 2,2 bis 2,5 Mio. Kilowattsunden Strom erzeugen. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 650 Haushalten.

„Besser spät als nie!“

Nach dem Solarpark Harthberg, diversen Dachanlagen und dem aktuell in Umsetzung befindlichen Windpark Bürgerwind Schwalmstadt ist der neue Solarpark das nächste Großprojekt der Genossenschaft in Schwalmstadt.

+ Horst Kaisinger Vorstandsmitglied © Celine Kühn

„Wir hätten den Park gerne schon im vergangenen Jahr gebaut. Es waren aber umfangreiche Vorarbeiten zu erledigen, wozu auch die Änderung des Bebauungsplanes zählte“, sagt Horst Kaisinger vom Vorstand der Genossenschaft. „Klar ist uns aber auch, dass der Bau jetzt nicht über Nacht funktionieren wird, denn im Hinblick auf Firmen und Material sind längere Lieferfristen leider Realität.“

Ernst George, ebenfalls vom Vorstand, ist sich sicher, dass „besser spät als nie“ die richtige Devise ist. „Die Diskussion um unsere Energieversorgung hat ja gerade jetzt eine Dramatik bekommen, die wir uns alle so bis vor wenigen Monaten nicht vorstellen konnten. Deshalb sehen wir im neuen Solarpark einen weiteren wichtigen Baustein, die Stromversorgung aus erneuerbarer Energie auszuweiten.“

Auch die Kommune Schwalmstadt profitiert

Die Mitglieder können sich an dem neuen Projekt wieder beteiligen. Das Interesse daran soll man der Genossenschaft mit dem zugesandten Bogen rasch mitteilen, danach wird sich der Vorstand bei Interessierten melden.

Im Sinne regionaler Wertschöpfung wird auch die Stadt Schwalmstadt partizipieren, heißt es weiter. Für die genutzten Flächen erhält sie von der Genossenschaft für mindestens 20 Jahre jedes Jahr Pacht. „Um eine vollständige Energieversorgung aus erneuerbarer Energie in Deutschland zu erreichen, sind noch viele Schritte dieser Art nötig“, so Kaisinger. Wer geeignete Standorte anbieten möchte, sollte Kontakt zum Vorstand suchen.

Zuletzt hat die Energiegenossenschaft im Februar dieses Jahres einen Windpark mit drei Anlagen bei Rommershausen realisiert. Die Kosten lagen bei 19 Mio. Euro. Das Projekt firmiert unter der Bürgerwind Schwalmstadt GmbH, an der sowohl die Energiegenossenschaft als auch die EAM Natur beteiligt sind. Die Anlagen sollen laut der Bürgerwind 30 Mio. Kilowattstunden Energie pro Jahr erzeugen – damit könnten 8000 Haushalte versorgt werden. Während der Planungs- und auch der Projektphase hatte es keine Klagen gegen das Vorhaben gegeben.

Kontakt: info@schwalm-knuell-energie.de, Tel. 0 66 91 / 7 79 29 61.