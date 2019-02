Eröffnungsevent am Wochenende in Schwalmstadt

„WHY NOT NOW“ OPENING DAYS vom Autohaus Ostmann am 23. / 24.02.2019 in Schwalmstadt

Ganz im Sinne des Slogans des neuen SEAT Tarraco freut sich das Autohaus Ostmann ab sofort in Schwalmstadt den SEAT Neuwagenverkauf sowie eine Auswahl an Gebrauchtwagen der Marken Audi, CUPRA, SEAT, ŠKODA und Volkswagen allen Interessierten anbieten zu können.

Dies wird gebührend mit den „WHY NOT NOW“ OPENING DAYS am 23. / 24.02.2019 von 10 – 16 Uhr am Standort in Ziegenhain gefeiert.

Why not now? Warum nicht jetzt?

+ Frau Vogel und Herr Völker stehen Ihnen für alle Fragen rund um unsere Autos gerne persönlich zur Verfügung. © AH Ostmann KG, VW Seat Einen besseren Zeitpunkt als jetzt kann es für die Eröffnung nicht geben. „Wir sind stolz nun auch im Schwalm-Eder-Kreis die Vorzüge unserer Firmengruppe vorstellen zu können. Der Bereich Service wird weiterhin von der Firma Weckesser abgedeckt. Diese Zusammenarbeit sichert den Kunden die Qualität, die Innovation und Kompetenz die sie erwarten, ohne sich neu orientieren zu müssen“, so Verkaufsleiter Uwe Lubitz.

+ Wonda Vogel, Swen Rosentreter (Gebietsleiter SEAT) sowie Uwe Lubitz (Verkaufsleiter Ostmann) freuen sich auf viel Besuch an den beiden Tagen. © AH Ostmann KG, VW Seat Mit frischem Wind gleich zum Start möchte das Autohaus nicht nur sein Konzept, sondern auch das neue SUV-Flagschiff für die ganze Familie, den neuen SEAT Tarraco¹ mit der Markteinführung vorstellen.

Der neue 5- oder 7-Sitzer bietet viel Platz und Komfort. Serienmäßig ist der SUV mit vielen Fahrerassistenzsysteme ausgestattet. Der SEAT Tarraco¹ ist mit vier Motoren (2 Benziner / 2 Diesel) mit 150 und 190 PS als 6-Gang-Handschaltung oder auch DSG-Getriebe schon ab 29.980 Euro erhältlich.

(¹ Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km; innerorts: 9,0–5,8; außerorts: 6,3–4,7; kombiniert: 7,3–4,9; CO2-Emission: kombiniert: 203–115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007); Effizienzklasse C–A)

+ © AH Ostmann KG, Seat

Für die Eröffnungstage gibt es nicht nur für dieses Fahrzeug ein Zusatzbonbon sondern auch der Bereich Gebrauchtwagen bietet mit Topgebrauchtwagen und einer Zusatzprämie interessante Angebote für jeden Geschmack. Neben diesen Schmankerln erwartet alle Interessierten an den beiden Tagen zusätzlich ein spannendes Unterhaltungsprogramm:

• Live-Musik von 11 – 15 Uhr des Duo „Mila West“

• Großes buntes Kinderprogramm

• Schnellzeichnerin Lucy Hobrecht (Nur Samstag)

• Tarraco Gewinnspiel

Sowie zum Selbstkostenpreis:

• Bratwurst und Pommes (Fleischerei Jäckel / Imbiss Gimpel)

• Kuchen aus dem Hause „Mein Möller Bäcker“

• Waffeln von den Landfrauen

• Kaffee-Bar mit mehr als nur Kaffee

• Kaltgetränke „satt“

Um was sich das Gewinnspiel dreht, erfahren Sie hier.

Noch in diesem Jahr feiert das Autohaus Ostmann sein 60-jähriges Bestehen. Für das Wolfhager Unternehmen ist es nach Hofgeismar, Bad Arolsen, Niestetal, Fritzlar, Hessisch-Lichtenau, Melsungen und eben Wolfhagen der achte Standort. Dieser stärkt die gesamte Gruppe und die Position des Autohauses als einer der renommiertesten Autohändler in Nordhessen.

Das Autohaus heißt alle Schwälmer und Nicht-Schwälmer im Autohaus und bei den „WHY NOT NOW“ OPENING DAYS „Herzlich Willkommen“. Wer nicht bis nach Schwalmstadt fahren möchte, kann sich den SEAT Tarraco am 23.02.2019 von 10 – 16 Uhr auch in Wolfhagen im SEAT Autohaus bei kleinen Snacks anschauen.

Die Teams beider Standorte freuen sich auf ein reges Interesse.

Autohaus Ostmann KG Niederlassung Schwalmstadt

Festungsstraße 17

34613 Schwalmstadt

☎ +49 6691 506491-0

seat@autohaus-ostmann.de

+ Die neue Werbung zeigt unverkennbar die Richtung zum Autohaus an. © AH Ostmann KG, VW Seat

Rubriklistenbild: © AH Ostmann KG, VW Seat