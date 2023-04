Familienzwist aus der Schwalm vor Gericht – Vater und Sohn von Berufungskammer milder verurteilt

Seit Jahrzehnten schwelte in einem Ort im südlichen Schwalm-Eder-Kreis ein Familienstreit. Vor zwei Jahren eskalierte der Zank so, dass er vor dem Amtsgericht Schwalmstadt landete. Auf der Anklagebank saßen Vater und Sohn mit ihren Verteidigern. Der Geschädigte ist der Schwager beziehungsweise Onkel.

Marburg/Schwalm-Eder – Das Amtsgericht hatte den Vater wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung für schuldig befunden und ihn zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten zur Bewährung verurteilt. Den Sohn, der die gefährliche Körperverletzung demzufolge bei laufender Bewährung begangen hat, verurteilte das Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Außerdem sollten die Angeklagten 1000 Euro Schmerzensgeld an den Geschädigten zahlen.

Beide sind in Berufung gegangen. Und tatsächlich: Das Landgericht urteilte milder. Die Kammer unter Vorsitz von Dr. Sebastian Pfotenhauer gab dem Sohn eine weitere Chance sich zu bewähren und sie halbierte das Schmerzensgeld. Die Berufungsverhandlung begann in Marburg zumindest mit einem Teilgeständnis beider Angeklagten: An einem Tag im April 2021 stand der Geschädigte zunächst am Fenster des Seniors und habe ihn, so der Angeklagte, ausgelacht. „Das war für mich wie ein Stich ins Herz“, sagte er. Die alarmierte Polizei wollte nach Angaben des Vaters nicht kommen. Daraufhin habe er seinen Sohn angerufen und man habe sich später im Ort getroffen und sei dem Geschädigten begegnet. Als dieser die beiden bemerkte, wies er seine Begleitung an, eine Handy-Aufnahme zu starten – er schien zu ahnen, was wohl passieren würde.

Pfefferspray ins Gesicht

Der angeklagte Sohn gab zu, seinem Onkel Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm einen Tritt in den Bauch verpasst zu haben.

Der Vater gestand, seinen Schwager geschlagen zu haben und auch die verbale Bedrohung - ja, er habe gesagt, dass er ihn beim nächsten Mal totschlagen würde. Das Gericht ist nach der Beweisaufnahme wie damals das Amtsgericht davon überzeugt, dass es zusätzlich Tritte auf den Kopf und gegen den Oberkörper des Geschädigten gab, als dieser am Boden lag, eine Polizistin bezeugte etwa einen Schuhabdruck auf der Mütze des Geschädigten. Gerade bei den Tritten gegen den Kopf könne man von Glück reden, dass der Geschädigte nur leichte Verletzungen davon getragen habe, sagte Dr. Pfotenhauer in Richtung der Anklagebank.

Die Polizeibeamten bestätigten als Zeugen, dass der Name des Geschädigten ihnen wohlbekannt sei und die beiden Parteien öfter aneinandergeraten würden. Eine Polizistin sagte sogar, ihr sei bekannt, dass der Geschädigte „gern stänkert“.

Der angeklagte Sohn sagte aus, er habe in der Zwischenzeit beim Geschädigten um Entschuldigung gebeten und man könne mittlerweile auch friedlich miteinander reden. Sebastian Winkler, Verteidiger des Sohnes, gab die Umstände der Tat zu bedenken: Es gab seit Jahrzehnten „tiefgreifende familiäre Spannungen und gegenseitige Anzeigen“.

Sein Mandant habe sich geständig eingelassen und der Bewährungshelfer habe in erster Instanz von einer positiven Sozialprognose gesprochen. Den Aspekt des Familienstreits und der Provokation durch den Geschädigten am Tattag berücksichtigte die Kammer im abgeänderten Urteil. Dr. Pfotenhauer ist überzeugt, dass die Zahlung des Schmerzensgeldes als solche – er legte 500 Euro als neuen Betrag fest – die Angeklagten trifft, weil der Geschädigte damit sicherlich hausieren gehen werde.

Gericht verordnet Anti-Aggressionstraining

Zur Frage, ob die einjährige Freiheitsstrafe des Sohnes abermals zur Bewährung ausgesetzt werden soll, sieht die Kammer Chancen, mit den Bewährungsauflagen eine Besserung beim Angeklagten zu erreichen. „Wir hoffen, dass Sie aus dieser Chance heraus Ressourcen anlegen, die dazu führen, dass sie sich beim nächsten Mal einer solchen Situation entziehen“, richtete Dr. Pfotenhauer das Wort an den Junior.

Das Urteil des Vaters, eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt ist, bleibt gleich. Er muss als eine Auflage 2000 Euro in Raten an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Bewährungsauflagen des Sohnes sind unter anderem, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten und ein Anti-Aggressionstraining zu absolvieren. Außerdem muss er regelmäßige Gespräche mit dem Bewährungshelfer wahrnehmen. (Beatrix Achinger)