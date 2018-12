Kreisfeuerwehrverband macht auf Brandgefahren an Weihnachten aufmerksam 

Schwalm. Weihnachtsbäume können schnell in Brand geraten. Um das zu verhindern, macht der Kreisfeuerwehrverband Ziegenhain auf die Gefahren aufmerksam.

Auch wenn ein Weihnachtsbaum auf den ersten Blick auch nach Tagen im Wohnzimmer noch frisch und grün aussieht, kann er sich in sekundenschnelle in eine lodernde im Raum stehende Fackel verwandeln.

Die Gefahr ist real: 2017 wurden die Feuerwehren im Landkreis an den Weihnachtsfeiertagen bei drei Bränden gefordert, teilte ein Sprecher des Schwalm-Eder-Kreises auf Anfrage mit. „Eine Kerze, die nur wenige Minuten unbeaufsichtigt brennt, kann leicht entzündbare Gegenstände wie Dekoration, Tannengrün oder Vorhänge entfachen“, erklärt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Ziegenhain, Markus Böse.

Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer eins. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder im Haus sind. Streichhölzer und Feuerzeuge gehören an einen kindersicheren Platz und Kerzen auf eine feuerfeste Unterlage. Kerzen sollten nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder an einem Ort mit starker Zugluft aufgestellt werden. Die Brandschützer raten, Kerzen am Weihnachtsbaum von oben nach unten anzustecken und in umgekehrter Reihenfolge abzulöschen.

Außerdem ist es wichtig, Kerzen an Adventskränzen und am Weihnachtsbaum rechtzeitig auszumachen – bevor sie heruntergebrannt sind.

Elektrische Kerzen als sichere Alternative

Achtung: Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und wird zur Brandgefahr. „In kürzester Zeit ist ein solches Feuer mit einfachen Mitteln nicht mehr zu löschen“, warnt Markus Böse und empfiehlt als sichere Alternative elektrische Kerzen.

Wer trotz aller möglichen Gefahren nicht auf echte Kerzen verzichten wolle, sollte sich mindestens einen gefüllten Wassereimer, einen Feuerlöscher oder ein Löschspray in greifbarer Nähe platzieren, um im Notfall sofort eingreifen zu können, sagt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands.

Lichterketten bergen bei unsachgemäßer Anwendung ebenfalls Gefahren. Wichtig sei es, Steckdosen nicht zu überlasten und ausschließlich elektrische Kerzen zu nutzen, welche ein Prüfsiegel tragen, das den VDE-Bestimmungen entspricht, rät der Deutsche Feuerwehrverband. Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern das Risiko der unbemerkten Brandausbreitung enorm, indem sie rechtzeitig Alarm geben.

Sollte trotz aller Vorsicht der Weihnachtsbaum oder das Adventsgesteck brennen, dürfe man nur Löschversuche unternehmen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist, sagt Markus Böse und fügt an: „Kommt es zu einem Brand, sollten Betroffene sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 anrufen, Fenster und Türen schließen und das Gebäude verlassen.“