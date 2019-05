Über 200 historische Fahrzeuge konnten Besucher am Wochenende in Neukirchen bestaunen. Die Oldtimerfreunde Urbachtal hatten in diesem Jahr bereits zum neunten Mal auf dem Festplatz der Knüllstadt ein Treffen organisiert. Neben Landtechnik gab es unter anderem auch Motorräder und Autos aus den 1950er Jahren zu sehen.

Rubriklistenbild: © Döringer