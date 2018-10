Frau bei Gas-Verpuffung an Tankstelle in Schwalmstadt verletzt

Wohnmobil mit Gas betankt

Bei einer leichten Explosion an einer Tankstelle in Schwalmstadt-Ziegenhain wurde eine Frau leicht verletzt.

Ziegenhain. Nachdem ein Mann sein Wohnmobil an der Tankstelle am Ortseingang von Ziegenhain in der Wiederholdstraße mit Gas betankt hatte, kam es laut Polizei zu einer Explosion, die Feuerwehr sprach von einer ordentlichen Verpuffung.