Frau in Treysa von Auto angefahren

22-Jährige erlitt Nasenbluten und Prellungen

Schwalmstadt. In der Bahnhofsstraße in Treysa ist am Mittwochnachmittag eine 22-jährige Frau von einem Pkw angefahren wurden. Die junge Frau aus Todenhausen erlitt Nasenbluten und Prellungen.