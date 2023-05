Am Sportplatz auf die Matte: HNA-Yogasommer startet wieder ab Juni in Frielendorf

Von: Celine Kühn

Teilen

HNA Yogasommer: Viele Menschen kamen in den letzten Jahren zusammen, um sich gemeinsam zu bewegen. © Matthias Haaß

Bereits zum siebten Mal ist Frielendorf als einer der 14 Standorte des HNA-Yogasommers dabei. Ab dem 20. Juni findet der Kurs wieder statt.

Frielendorf – Kein Sommer ohne Yoga: In diesem Jahr findet der HNA-Yogasommer zum siebten Mal statt. Ab dem 20. Juni werden wieder wöchentlich zwei Yogakurse in Zusammenarbeit mit dem Tuspo Frielendorf auf dem Frielendorfer Sportplatz angeboten.

Über neun Wochen hinweg können sich die Teilnehmer immer dienstags und donnerstags um 18.30 Uhr eine Stunde lang vom Alltag verabschieden und Ruhe einkehren lassen.

Mitmachen kann jeder

Die Teilnahme ist kostenlos, mitmachen kann jeder – egal ob Yoga-Frischling oder Profi. Yogalehrerin Manuela Fritsch leitet die Teilnehmer so an, dass jeder in seinem eigenen Tempo mitmachen kann. Mitbringen müssen Interessierte lediglich eine Matte oder ein großes Handtuch und etwas zu trinken.

„Wir fanden die Idee von Beginn an toll und sind jetzt seit 2019 dabei“, freut sich Anna-Katharina Nöll, stellvertretende Vorsitzende beim Tuspo Frielendorf. Im Laufe der Zeit habe sich ein Kern von 35 Yoga-Begeisterten aus der Region gebildet, der jedes Jahr fleißig teilnimmt, sagt sie weiter.

Anna-Katharina Nöll Tuspo Frielendorf © Rützel, Johannes

Insgesamt ist der HNA-Yogasommer an zwölf Orten mit 14 Standorten vertreten. Anders als im vergangenen Jahr versammeln sich die Yogis in diesem Jahr wieder auf dem Sportplatz in Frielendorf.

Vor der Pandemie und auch im Jahr 2022 hat der Kurs auf der Wiese neben dem Wellness-Paradies stattgefunden, doch viele Teilnehmer fanden den Platz nicht ideal, so Holger Kraft vom Tuspo Frielendorf.

„Die Wiese ist zu abschüssig und die Lage zu unruhig. Auf dem Sportplatz ist es angenehmer und wir haben mehr Platz“, erklärt er. Außerdem biete der Sportplatz auch Schattenplätze – besonders wichtig an heißen Sommertagen.

Großer Andrang wird erwartet

Die Nachfrage sei laut dem Turn- und Sportverein Frielendorf groß, Interessierte hätten bereits angefragt, ob die Yoga-Einheiten in diesem Jahr wieder angeboten werden.

Besonders praktisch sei es laut Anna-Katharina Nöll, dass der Kurs zwei Mal pro Woche stattfindet, so hätte man immer eine Ausweichoption, wenn man an einem Tag nicht könnte.

In den kommenden Wochen wird im Lokal- und Sportteil immer wieder über den Yogasommer berichtet. Alle Artikel finden Sie außerdem auf der Online-Themenseite unter hna.de/yoga. Bei schlechtem Wetter finden Teilnehmer auf unserer Website aktuelle Informationen, ob der Kurs stattfindet.

Drei Fragen an Yogalehrerin Manuela Fritsch

Warum ist Yoga gut und wichtig für den Körper?

Yoga hilft dem Körper und Geist beim Entspannen. Wir kommen innerlich zur Ruhe und können vom Alltag abschalten.

Warum sind Sie Yogalehrerin geworden?

Ich war schon immer sportlich und habe lange Ausdauersport unterrichtet. Ich brauchte dann aber selber einen Ausgleich, um zur Ruhe zu kommen, und habe vor 20 Jahren die Ausbildung zur Trainerin gemacht.

Warum lohnt es sich, beim HNA-Yogasommer teilzunehmen?

Es ist eine schöne kostenlose Veranstaltung, um in den Sport reinzuschnuppern. Wir vereinen das sportliche Yoga mit Entspannungstechniken. Die Teilnehmer lernen Bewegungsabläufe und Atemtechniken, die beim Entspannen helfen und kommen so zur Ruhe.

Hintergrund: Lange Tradition Yoga stammt ursprünglich aus Indien und hat daher seine philosophischen Wurzeln im Hinduismus. Von den ersten Yogis war laut der Website yogaeasy vor etwa 3500 Jahren in indischen Quelltexten die Rede.

Während Yoga damals dazu diente, eine höhere Erkenntnis durch Gott zu erlangen, sollen heutzutage Körper, Geist und Seele durch die Übungen in Einklang gebracht werden.

Laut dem Ärzteblatt kann Yoga sogar dabei helfen Angstzustände zu verringern und Depressionen positiv zu beeinflussen.