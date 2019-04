Startschuss für die Saison: 100 Biker beim Anfahrkorso durch den Knüll

Um die 100 Motorrad-, Trike- und Mopedfahrer waren in den Frielendorfer Ortsteil Leimsfeld gekommen. Zusammen starteten sie beim Anfahrkorso in die neue Saison.

Schon kurz nach 13 Uhr drang das sonore Brummen und Knattern von vielen Motorrädern durch Leimsfeld. Zum 22. Mal hatten die Motorradfreunde Leimsfeld und Motorradseelsorger Pfarrer Reinhard Natt zur Saisoneröffnung der Biker einen Anfahrkorso organisiert.

Das Wetter spielte in diesem Jahr nicht so perfekt mit, denn das regnerische Wetter mit nur 11 Grad schreckte dann doch einige Motorradfahrer ab, an der Rundfahrt teilzunehmen. Auf Hochglanz poliertes Chrom reihte sich neben der einen oder anderen Rarität ein. Rennmaschinen machten neben Typen wie Harleys, Yamahas und Honda Gold Wings eine sportliche Figur.

Motorradfreunde Leimsfeld hatten eine Menge zu tun

Die Motorradfreunde Leimsfeld hatten im Vorfeld schon eine Menge zu tun. Viele Biker und Gäste stärkten sich vor der Rundfahrt bei Bratwürstchen und kühlen Getränken. Die meisten Biker plauderten mit Gleichgesinnten, tauschten sich über technische Daten aus oder erzählten von Motorradreisen.

Neugierig wurden die vielen Motorräder unter die Lupe genommen und eifrig fotografiert. „Die Streckenlänge wird rund 60 Kilometer betragen und gefahren wird mit einer Geschwindigkeit von gut 60 Stundenkilometern“, so der Korsoleiter Matthias Probst kurz vor der Rundfahrt.

+ Mit BMW: Jördis Grunwald und Jannik Jobst. © Jörg Döringer

Der Start der Rundfahrt erfolgte unter Glockengeläut um 14 Uhr und führte von Leimsfeld über Obergrenzebach, Großropperhausen, Lenderscheid, Leuderode, Allmuthshausen, den Wildpark Knüll, Schellbach, Remsfeld, Völkershain, Wallenstein, Appenfeld, Grebenhagen, Schwarzenborn, Neukirchen, Seigertshausen, Obergrenzebach und Schönborn zurück nach Leimsfeld. Wieder mit dabei war die Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe unter der Leitung von Martin Hoffmann. Etwa eineinhalb Stunden kurvten die Biker gemütlich durch die Region Knüll.

Predigt mit Biker-Elementen

Nach dem Korso lud Motorradpfarrer Reinhard Natt zum Anfahrgottesdienst in die Leimsfelder Kirche ein. Natt ist selber begeisterter Motorradfahrer und baute auch diesmal in seine Predigt Elemente aus dem Alltag der Biker mit ein.

+ Mit dem Trike: Horst Nickel aus Dorheim. © Jörg Döringer

Der Tag klang bei Benzingesprächen und Leckereien vom Grill rund um das Vereinsheim aus.