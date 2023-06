„Das ist mein Herzensprojekt“: Blumen via Selbstbedienung

Von: Celine Kühn

Janine Krüger hat auf ihrem Hof in Leimsfeld einen Blumentisch, der per Selbstbedienung funktioniert. Hier bietet sie verschiedene Pflanzen und Blumen an. © Celine Kühn

Janine Krüger aus Leimsfeld hat einen Selbstbedienungstisch mit Blumen und Pflanzen. Vor allem möchte sie damit älteren Menschen helfen.

Leimsfeld – Blumen und Pflanzen per Selbstbedienung kaufen. Das geht auf dem Hof der Landschaftsgärtnerin Janine Krüger. Seit letztem Jahr hat sie in Leimsfeld ihren Blumentisch und bietet je nach Saison Gemüsepflanzen, Kastenblumen, Blumengestecke, Buchsbäumchen, Tür- oder Adventskränze.

Die Verkaufsecke ist das ganze Jahr über geöffnet, kaufen können Kunden per Selbstbedienung und vor Ort bar bezahlen. So können die Menschen auch noch nach ihrem Feierabend vorbeischauen und einkaufen.

Gestartet ist das Projekt zunächst mit einem kleinen Tisch, mittlerweile hat sich die Angebotsfläche um ein vielfaches vergrößert.

„Es fing damit an, dass die älteren Bewohner mich nach Blümchen für den Friedhof fragten. So wurde es langsam immer mehr“, erinnert sich die 45-Jährige. In der Nähe sei kein anderer Blumenhandel, die Menschen müssten sonst bis zum Gartencenter Meckelburg in Schwalmstadt fahren.

Je nach Bedarf füllt Janine Krüger ihre Verkaufsflächen mit neuen Pflanzen und Blumen auf und passt die Auswahl an die Nachfrage und das Einkaufsverhalten der Kunden an.

Flora nach Wunsch

Im Pflanzengroßhandel kauft sie ihre Ware ein, um dann die Menschen im Dorf versorgen zu können. Die Kunden können bei ihr auch Wünsche äußern und Bestellungen aufgeben. „Das Feedback von den Leuten ist super. Vor Muttertag waren auch viele Väter mit Kindern hier, die Blumen gekauft haben“, freut sich die Kleinunternehmerin.

Auch sie weiß nur von positiven Erfahrungen mit der Selbstbedienung zu berichten. „Ich bin froh, dass die Leute so ehrlich sind“, so Janine Krüger.

Da die Preise der Pflanzen oftmals keine glatten Beträge ergeben, hat die Landschaftsgärtnerin neben der Kasse nun ein Glas mit Wechselgeld stehen. So können sich die Kunden ihr Rückgeld selber nehmen.

Die Preise rangieren je nach Produkt zwischen einem und 20 Euro, die Masse läge bei zwei bis drei Euro. Kostenlos dazu gibt es bei Bedarf auch eine Beratung von Janine Krüger, was sich an welchem Standort am besten pflanzen lässt.

Hauptberuflich ist die Leimsfelderin als Landschaftsgärtnerin für die Bundeswehr tätig und kümmert sich bei älteren Menschen um die Obstbaumpflege. Der Blumentisch ist ein Hobby geworden, welches viel Freizeit in Anspruch nimmt.

Die Arbeit sei zeitintensiv, doch bereite ihr viel Spaß, da es ein Herzensprojekt sei. „Es gibt mir viel zurück, den älteren Menschen so helfen zu können“, sagt sie.