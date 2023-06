Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Allendorf

Von: Celine Kühn

Bei einem Wohnungsbrand in Allendorf wurden drei Menschen verletzt. © Celine Kühn

Bei einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in Allendorf gab es am Freitagnachmittag drei Verletzte. Als der Brand ausbrach, soll laut Einsatzleiter Christian Nill ein Kind alleine in der Wohnung gewesen sein.

Allendorf. Die Nachbarin bemerkte den Brand und versuchte gemeinsam mit dem Vermieter das Feuer zu löschen. Sie bekamen die Flammen jedoch nicht in den Griff und setzten den Notruf ab.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich auf andere Räume ausweitete. Das Kind wurde mit dem Krankenwagen nach Kassel gebracht. Die Nachbarin und der Vermieter kamen ebenfalls ins Krankenhaus, da sie viel Rauch eingeatmet hatten.