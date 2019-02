Schwälmer Winterbüffet der Kreis-CDU: EU-Kommissar Oettinger mit Appell für Europa

Familienbild mit EU-Kommissar in Frielendorf: Von links Reinhard Otto, der CDU Kreisvorsitzende Mark Weinmeister, Ehrenvorsitzender Bernd Siebert, Günther Oettinger und die CDU-Landtagsabgeordnete aus Waldeck-Frankenberg Claudia Ravensburg.

Frielendorf. EU-Kommissar Günther Oettinger war Gastredner beim traditionellen Start ins Jahr der CDU Schwalm-Eder, der nun Schwälmer Winterbuffet heißt.

Der Schwälmer Heringstopf hat nicht ganz ausgedient, aber er war dieses Mal nur ein Teil des Angebots beim traditionellen Start ins Jahr der CDU Schwalm-Eder, der nun Schwälmer Winterbuffet heißt. Es sei der Wunsch der Parteimitglieder gewesen, die mal was anderes auf dem Teller wollten, erklärte der CDU-Kreisvorsitzende Mark Weinmeister im Wirtshaus der Silbersee-Alm. Serviert wurde wie üblich hochkarätige politische Kost. Der EU-Kommissar Günther Oettinger war Gastredner.

Er kam, um im Jahr der Europawahl auf die Bedeutung der europäischen Vereinigung hinzuweisen, und appellierte, an die Wahlurnen zu gehen. In den Köpfen sei die Europawahl oft eine Wahl dritter Klasse. Doch sie sei von immenser Bedeutung. Sie müsse den gleichen Stellenwert erhalten wie die Bundestagswahl, forderte Oettinger. Der stellvertretende Kommissionspräsident mahnte, dass sich Deutschland nicht ausruhen dürfe angesichts der Veränderung in Europa und der Welt.

Zusammenhalt in Europa

Selbst wenn die Arbeitslosigkeit auf einem historischen Tiefstand sei, wiesen alle Prognosen auf eine Rezession hin, die Wachstumserwartungen wurden angesichts des Brexits nochmals gesenkt. Um die Werte der liberalen Gesellschaft wie parlamentarische Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Gewaltenteilung, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit zu erhalten, müsse man in Europa zusammenhalten.

Angesichts der Vorgänge in Ungarn, dem IS, der aufstrebenden Wirtschaftsmacht Chinas und den USA mit einem Präsidenten Donald Trump, könne man die Werte nur sichern, wenn man gemeinsam im europäischen Team arbeite. Selbst wenn nicht immer alles reibungslos funktioniere – das müsse man in Kauf nehmen. Daher sei es auch weiter wichtig, noch mehr Staaten aufzunehmen wie Serbien, Albanien und Mazedonien.

+ Heimspiel am Silbersee: Thomas Hahn (rechts) wurde zum Schwälmer Winterbuffet der Kreis-CDU von seinen Eltern Margarete und Heinrich Hahn begleitet. © Christine Thiery Europa sei gerade in der Gegenwart der Garant für Frieden. „Wir sind die glücklichste Generation, die es je in Europa gab“, sagte Oettinger. Der offene Markt sei Garant für Wohlstand, von dem Deutschland als Exportweltmeister profitiere. Als Land der Autohersteller benötige es den europäischen Markt als Abnehmer, auch der pharmazeutische Markt spiele eine große Rolle.

In der digitalen Revolution liege Europa meilenweit zurück angesichts von Internetriesen wie Facebook und Amazon, dem Silicon Valley, Big Data und Künstlicher Intelligenz. In der lückenlosen Versorgung mit schnellem Internet hinke Deutschland hinterher.

Unterstützung für Afrika

Ebenso wichtig sei ein europäischer Plan für Afrika. Dem rasanten Bevölkerungswachstum auf dem Kontinent könne man nur mit finanzieller europäischer Unterstützung entgegenwirken. Man müsse gemeinsam investieren und Perspektiven vor Ort bieten, wenn man nicht von Flüchtlingen überrollt werden wolle. Amerika werde da nichts unternehmen, auch nicht China. Allein ein europäisches Team könne helfen.

Auch die AfD trete zur Wahl an. Aber mit dem Ziel, die Europäische Union zu schwächen und zu zerstören. „Das sollte uns nicht egal sein“, sagte Oettinger. „Es geht um die Zukunft unseres Kontinents.“