Familiäres Musikfestival auf dem Bauhof in Frielendorf

Mit jungen Fans: Frontman Christian Bergmann und die Nordhessen Drei mit Schnullerfan Rafael am Schlagzeug.

Frielendorf. Die Mischung von guter Musik und abwechslungsreicher Kulinarik lockte zahlreiche Frielendorfer zur zweiten Auflage von „FORK“ auf den Platz des Baubetriebshofes. Schon am Nachmittag tummelten sich die Familien, um dem musikalischen Können um Bands wie „Cello gesucht“ oder „Christian Bergmann und die Nordhessen Drei“ zu lauschen.

Kinder verwandelten den tristen Asphalt des Bauhofwaschplatzes im Nu mit Straßenmalkreide in ein buntes Kunstwerk und Erwachsene testeten sich durch die Vielfalt der kulinarischen Angebote. Spiralförmige Pommes gehörten zum Angebot wie Forelle auf Blätterteigkissen, Himbeer-Limetten-Limonade oder süße Crêpes.

„Unsere Jury wählte Bands mit Charakter, die handgemachte Musik mit guter Stimme paaren und eine lockere Bühnenperformance zeigen. Rechte Musik ist tabu. Der Unterhaltungswert muss gegeben sein“, fasste Anja Hofmann vom Verein „Frielendorf aktiv“ zusammen.

Anfang März sei die Bandausschreibung bereits erfolgt und so konnte die Jury am Ende aus rund einem Dutzend Bewerbungen wählen. Am Ende schafften es neben „Cello gesucht“ und Christian Bergmann und die Nordhessen Drei, eine junge Cover-Rockband aus Marburg namens „SoundKraft“ noch „Squealer“ mit ihrem neuen Album „Behind closed doors“ ins Programm.

Die von der Jury ausgewählte Band „No Escape“ sagte ab und so durfte „Airstrike“ aus Frankenberg ins Programm nachrücken. Am Ende des musikalischen Tages rockte „TonTourismus“ aus Wabern die Bühne als „Special guest“. „TonTourismus“ hatte im vergangenen Jahr bereits bei FORK ein Gastspiel. „Ihre eigenen Songs begeisterten einfach“, so Anja Hofmann.

„Wir haben hier für jede Altersklasse etwas im Programm“, freute sich auch Bürgermeister Thorsten Vaupel. Großen Dank zollte der Verein Frielendorf aktiv seinen Sponsoren. „Ohne unsere Sponsoren wäre dieses Event nicht denkbar“, meinte Anja Hofmann. Newcomern werde bei FORK jedoch eine Plattform geboten und die Frielendörfer profitierten von einem abwechslungsreichen Rock-Event.

Vor allem in der Cover-Rock-Band „SoundKraft“ spielten ganz junge musikalische Talente, die sich einst in der Marburger Musikschule gefunden hatten. Im Februar nahm die Schülerband noch beim Regionalfinale des Schülerband-Wettbewerbs „School-Jam“ teil.

Ein ganz junger Musikfan eroberte beim Auftritt von Christian Bergmann die Herzen des Publikums. Der kleine Windelrocker Rafael wollte partout auf die Bühne und als Sänger Christian Bergmann dem kleinen Fan den Wunsch gestattete, steuerte Rafael schnurstracks auf den Schlagzeuger zu. Dieser nahm den kleinen Schnullerfan kurzerhand auf den Schoß und so wurde aus den „Nordhessen Drei“ im Nu die Band „Nordhessen Vier“.