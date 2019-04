Hühner im Wellnessparadies: Frielendorfer hält Geflügel in umgebautem Bushäuschen

Aus dem Frielendorfer Bushäuschen in der Ziegenhainer Straße ertönt Gackern. Der massive Warteunterstand wurde umgewidmet und ist jetzt das Hühnerhäuschen von Björn Franke.

Damit erfüllt sich der 39-Jährige einen Traum: Ein Stück Bauernhof im eigenen Garten.

Zum Bushäuschen gekommen ist Franke wie die Jungfrau zum Kind. Anfang der 70er-Jahre wurde das Wartehäuschen im Einvernehmen mit Frankes Großeltern errichtet. Es stand zu zwei Drittel auf deren Grundstück, das inzwischen Björn Franke gehört. Nachdem es seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt wurde, verkam das Häuschen immer mehr zur Dreckecke, erzählt Franke.

+ Gartenseite: Picken, scharren, Eier legen – ein kleines Paradies für Hühner. © Sylke Grede

Das wollte der Ortsbeirat nicht mehr hinnehmen. Und so stellte sich der Gemeinde die Frage nach Abriss oder einer weiteren Nutzung durch Björn Franke.

Bushäuschen ist in zwei Räume unterteilt

Franke war schon Hobby-Hühnerhalter und sein bereits bestehendes Hühnerhaus in die Jahre gekommen. So reifte in dem Elektroinstallateur die Idee, das Bushäuschen zur Straßenseite hin zuzumauern und von der Gartenseite aus für die Hühner zugänglich zu machen. Und nun sieht es aus, als hausen Frankes Glucken im Frielendorfer Wellnessparadies – auf der zur Straßen zugewandten Mauer macht die Gemeinde Werbung für ihr Bad am Silbersee.

+ Straßenseite: Auf der zugemauerten Öffnung macht die Gemeinde Werbung für das Wellnessparadies. © Sylke Grede

Unterteilt ist das einstige Bushäuschen in zwei Räume, von denen die Hühner einen für sich nutzen. Und wie es sich für einen handwerklich begabten Menschen gehört, spazieren Frankes Tiere jetzt in einem nahezu vollautomatischen, penibel sauberen Hühnerstall ein und aus. Nahezu jedes Detail im Hühnerhaus hat er selbst ausgetüftelt.

Viele selbst ausgetüftelte technische Feinheiten

Los geht es mit der Überwachung. Oben in einer Ecke des Hühnerraumes hängt eine Videokamera. Die kann Franke über eine App auf seinem Handy steuern und damit selbst im Urlaub überwachen, ob die Hühner pünktlich am Abend im Häuschen auf der Stange sitzen. „Da könnte ich stundenlang gucken“, sagt der 39-Jährige.

+ Kommen und Gehen im Hühnerhaus. © Sylke Grede

Abends schließt sich, natürlich über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die kleine Blechtür über der Luke. Die Öffnungszeit ist zwischen 9 und 21.30 Uhr. Zum Ausruhen können die Hühner auf Stangen sitzen, die sind direkt über einem Gitterrosten angebracht. Unter den Rosten garantiert ein Schubladensystem ein einfaches Ausmisten.

Zum Eierlegen dürfen sich Frankes Hennen durch eine Öffnung in der Wand in einen Holzkasten zurückziehen, der auch über den Vorraum des Hühnerraumes erreichbar ist. Haben sie ihren Job erledigt, kullert das Ei in ein tiefergelegenes hölzernes Fach.

Auch Küken werden aufgezogen

Öffnet Franke die Klappe darüber, kann er die Eier einsammeln, ohne überhaupt mit den Hühnern in Kontakt zu kommen. Tagsüber tummeln sich die Hühner in einem abgeschlossen Bereich vor dem Bushäuschen. Freilauf haben sie aber auch auf gut der Hälfte des rund 1600 Quadratmeter großen Grundstück.

+ Hühner auf Stangen, darunter das Schubsystem. © Björn Franke

Er halte überwiegend New Hampshire-Hühner, sagt Franke. Die legen nicht nur Eier, sondern eignen sich auch zur Fleischverwertung. Im Vorraum des Hühnerstalls zieht er gerade eine Schar Küken auf. Sie gelten als Zwei-Nutzungs-Hühner der Rasse Coffee und Cream. Sie stammen von einem Züchter, der dem Ökologischen Tierzuchtverband angehört. Franke hat sie im Paket gekauft. Ob Henne oder Hahn wird sich erst herausstellen, wenn sie etwas größer sind. Das ist für Franke auch unwichtig. Auch die männlichen Küken wird er aufziehen.