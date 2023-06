Großer Spaß in der Scheune: Verwechslungskomödie begeisterte

Die Akteure (von links): Ulrike Eisenhut, Sabine Jäckel, Frank Köhler, Elfriede Schäfer, Hannes Riebeling, Angela Mühling, Markus Mühling (Vorsitzender des Kulturvereins und Ortsvorsteher Obergrenzebach) und Hartmut Schäfer. © Jochen Schneider

Der Kulturverein Obergrenzebach begeisterte mit der Verwechslungskomödie „Kreuzfahrt im Saustall“ das Publikum. Es wurde herzhaft gelacht.

Obergrenzebach – Drei Aufführungen der Komödie „Kreuzfahrt im Saustall“ von Autor Carsten Lögering bescherte den Veranstaltern immer ein volles Haus. 450 Besucher waren über das humorvolle, sozusagen saukomische Stück mit viel Lokalkolorit und Herzblut begeistert.

„Während die Truppe im Winter im Dorfgemeinschaftshaus geprobt hatte, konnten sie jetzt seit rund sechs Wochen direkt auf der Bühne stehen“, berichtete Astrid Riebeling. In ihren Eröffnungsworten bedankte sie sich ausdrücklich bei den vielen helfenden Händen.

Das Bühnenbild als Kulisse vor dem Haus der Familie Speckmann war aufwändig und mit stilechten Utensilien von den Gewerken aus Obergrenzebach entworfen worden.

Dabei wurde auch auf kleinste Details geachtet wie das aufklappbare Vogelhäuschen, in dem sich eine Flasche mit Hochprozentigem verbarg. Die kommt bei den Protagonisten häufig zum Einsatz, ist der oder die eine doch völlig mit den Nerven am Ende. Das Krähen des Hahn kündigt immer einen neuen Tag an, einfaches Mittel, prima umgesetzt.

Die Handlung

Bauer Bast Speckmann lebt mit seiner Frau Annels und Tochter Anna auf seinem Hof. Er weiß und kann alles, ist recht faul und trinkt gerne einen mit seinem Kumpel Walter, denn er verlässt sich auf seinen Lehrjungen Hennes, der sich um die tägliche Arbeit kümmert.

Lene Poppe ist mit ihrem grünen Fahrrad unterwegs und immer bestens über die Dorfneuigkeiten informiert, Polizist Kurt Becker ist immer beschäftigt. Bei einer Dorftombola lockt als satter Hauptpreis eine Kreuzfahrt, die Bauer Bast antreten soll, weil er der angebliche Gewinner ist.

Er hat jedoch panische Angst vor Wasser, weshalb er der Ansicht ist, eine Kreuzfahrt im Saustall sei besser als Mittelmeer und seinen Freund Walter schickt. Als Bast sich dann aus Verlegenheit mit Perücke und Kleid als seine verschollene Schwester Barbeleis ausgibt, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Passend zur Kulisse traten alle bis auf den Dorfgendarmen, der eine alte Polizeiuniform trug, in Schwälmer Tracht auf und sprechen natürlich auch Platt, was für Nichteinheimische etwas Übung erfordert, um den Dialogen folgen zu können.

Bei den Laienschauspielern klappte alles, von den Zwiegesprächen bis hin zu Gestik und Mimik und ansonsten ist Souffleuse Ruth Schmidt zur Stelle.

Das gemischte Publikum ist begeistert, und nutzt auch gerne die Pause vor dem zweiten Teil für einen kurzen Plausch im Freien, bevor es zurück in die Scheune mit den nervigen Fliegen geht, doch auch das gehört eben zum Landleben.

Seit 2018 fanden in Conrads Scheune keine Darbietungen mehr statt, auch durch Corona bedingt. Umso mehr freute es Inhaberin Astrid Riebeling, stellvertretende Vorsitzende des Kulturvereins Obergrenzebach, dass die Scheune an allen drei Tagen hintereinander bis auf den letzten Platz belegt war, obwohl es viele Konkurrenzveranstaltungen gab. (Jochen Schneider)

Schlüsselszene: Bauer Bast Speckmann (rechts) erfährt von seinem Hauptpreis in der Dorftombola. © Privat