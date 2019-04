Er war 22 Jahre Erster Beigeordneter in Frielendorf: Günter Wald gibt Amt auf

Leimsfeld – 22 Jahre war Günter Wald Erster Beigeordneter der Gemeinde Frielendorf, jetzt zieht sich der Sozialdemokrat aus der Gemeindepolitik zurück. Ein Nachfolger steht bereits fest.

In der Gemeindevertretersitzung am kommenden Montag wird der Leimsfelder offiziell verabschiedet. Rudolf Matheis (SPD) soll sein Amt übernehmen.

Er habe immer selbst entscheiden wollen, wann er aufhöre, begründet Wald diesen Schritt. Und nicht nur die Frielendorfer nehmen es ihm ab, wenn er sagt, „ich gehe mit einem guten Gefühl“. Als Erster Beigeordneter stand er drei Bürgermeistern zur Seite. In Fällen von Urlaub, Krankheit oder sonstiger Abwesenheit vertrat er zuerst Gerhard Weitzel, später Birger Fey und jetzt Thorsten Vaupel in ihrem Amt.

Viele Stürme musste Wald überstehen

Viele Stürme hat Wald als stellvertretender Bürgermeister im Laufe der Jahre überstehen müssen. Da waren die Streitigkeiten um das Entstehen des Wellness-Paradieses, später die Insolvenz des Ferienwohnparkes, der das Bad am Silbersee betrieb. Wald saß für die Gemeinde in der Gläubigerversammlung. Inzwischen betreibt die Gemeinde das Wellness-Paradies. Wald ist Geschäftsführer der Einrichtung, ein Amt, das er auch beibehalten will.

Immer wieder hat der 69-Jährige der Presse Rede und Antwort stehen müssen. Spontan fällt ihm da die Affäre um Swinger-Partys im Ferienwohnpark ein, die vor einigen Jahren überregional das Interesse auf sich zog.

Zwei dicke Ordner füllen die Entwürfe der Grußworte, die er im Laufe der Jahre gehalten hat, an 500 Gemeindevorstandssitzung hat Wald teilgenommen. Dazu gehört eine gehörige Portion Idealismus, denn Reichtümer häufen sich im Amt nicht an. Die Satzung der Gemeinde sehe vor, dass der Erste Beigeordnete pro Tag der Vertretung des Bürgermeisters 20 Euro erhalte, erklärt Wald. Pro Veranstaltung gebe es sechs Euro.

"Politische Kultur, die sich sehen lassen kann"

Er habe es als seine Aufgabe angesehen, ausgleichend zu wirken, sagt der 69-Jährige. Dazu passt auch folgende Aussage: „Mein Credo war, nie Parteipolitik zu machen, sondern immer die Kommunalpolitik in den Vordergrund zu stellen.“

Aus seiner Sicht sehen das parteiübergreifend seine Kollegen in den Frielendorfer Gremien ebenso. „Wir pflegen hier in Frielendorf eine politische Kultur, die sich sehen lassen kann“, ist Wald überzeugt. Darauf führt er auch zurück, dass es in den 16 Ortsteilen der Großgemeinde so etwas wie Kirchturmdenken nicht gibt. „Wir sind zusammengewachsen, weil die Bürgermeister sich überall mit eingebracht haben.“ Wenn unpopuläre Beschlüsse wie beispielsweise Gebührenerhöhungen kritisiert wurden, habe er immer entgegengehalten, „ich treffe Entscheidungen, die ich als Frielendorfer selbst mittragen muss“.

Viele Frielendorfer werden Wald beipflichten, dass es richtig war, an dem Entschuldungsprogramm „Kommunaler Schutzschirm“ teilzunehmen. Etwas Stolz schwingt mit, wenn er sagt, dass Frielendorfs Schuldenstand dadurch von über 50 Millionen Euro auf 22 Millionen gesunken ist.

Trotz Sparmaßnahmen gibt es zwei Freibäder und das Wellness-Paradies

Trotz der strengen Schutzschirmauflagen seien die Frielendorfer nicht übermäßig belastet worden. Immerhin leiste Frielendorf sich zwei Freibäder und das Wellness-Paradies. Alle drei Bäder seien tipptopp in Schuss, das gelte auch für die dreizehn Feuerwehren Frielendorfs.

An so einer Stelle im Amt aufzuhören, stimmt Günter Wald zufrieden. Und wenn er seine verbliebenen Ämter und Funktionen, zum Beispiel als Vorsitzender der Schwälmer Artillerie oder als 2. Vorsitzender des Gemeinschaftszentrums Frielendorf aufzählt, kann man sich sicher sein: Langeweile wird nicht aufkommen.

Verabschiedung am Montag, 8. April, ab 20 Uhr in der Gemeindevertretersitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Leimsfeld

Zur Person

Günter Wald (69) stammt aus Kaufungen. Er machte zunächst eine Ausbildung bei der Post, ging später zur Bundeswehr. 1970 kam er als Soldat einer der in der Treysaer Harthberg-Kaserne stationierten Artilleriebatterien in die Schwalm.

Seine Passion zum Tischtennis verschlug ihn nach Leimsfeld. Als Oberstabsfeldwebel ging er vor 16 Jahren in Pension. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne und drei Enkel.