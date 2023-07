Schwalm: Flächenbrand in Obergrenzebach – Rundballenpresse brennt bei Olberode

Flächenbrand in Obergrenzebach – Rundballenpresse brennt bei Olberode

Schwalm – Flächenbrände beschäftigten am Hitzewochenende die Feuerwehren im Altkreis Ziegenhain. Wohl einen der größten Brände mussten am Sonntagnachmittag die Wehren des Marktfleckens Frielendorf löschen. Zwischen Obergrenzebach und Seigertshausen hatte sich gegen 15 Uhr bei Drescharbeiten ein Getreidefeld entzündet. Angetrieben durch leichten Wind breitete sich das Feuer in der erntereifen und trockenen Gerste schnell aus. Die meterhohen Flammen fanden reichlich Nahrung.

Der Brand war dynamisch. Die zuerst alarmierten Kräfte der Feuerwehren aus Obergrenzebach und Niedergrenzebach hätten ihre zunächst bezogenen Stellungen schnell wieder aufgeben müssen, so Frielendorfs Gemeindebrandinspektor Christian Nil: „Durch den schwachen Wind änderte sich die Richtung des Feuers schlagartig. So liefen die Flammen vor den wirksamen Löschmaßnahmen bereits ins nächste Feld.“ Dabei übersprang der Flächenbrand sogar einen Grasweg. Erst an der Kreisstraße machte das Feuer halt.

Zunächst sei nur Obergrenzebach und Seigertshausen mit dem Einsatzstichwort F Wald 1 durch die Leitstelle alarmiert worden, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Frielendorf: „Aufgrund der schnellen Entwicklung des Brandes haben wir dann weitere Wehren aus Frielendorf und Schwalmstadt mit wasserführenden Fahrzeugen nachalarmieren lassen.“

Landwirte unterstützen bei Löscharbeiten

Nicht nur Feuerwehren waren bei der Brandbekämpfung eingebunden, auch Landwirte halfen. Mit Grubbern zogen sie Schneisen in das Getreide. Dadurch konnte der Brand eingegrenzt werden. Parallel löschten die Einsatzkräfte das brennende Feld. Dazu nutzten sie das Wasser aus den Tanks ihrer Fahrzeuge. Aufgetankt wurde an Hydranten in Obergrenzebach und Seigertshausen.

Im Pendelverkehr brachten die Feuerwehrautos das Wasser zur Einsatzstelle. Außerdem verlegten die Feuerwehrleute eine lange Schlauchleitung. Damit sei die Wasserversorgung sichergestellt gewesen, so der Feuerwehrsprecher: „Mit einem Güllefass bewässerte ein Landwirt die verbrannte schwarze Fläche, um ein erneutes Entzünden zu verhindern.“

Während der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrangehöriger durch Hitze und Anstrengung einen Schwächeanfall und musste vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die Kreisstraße war zeitweise für den Verkehr komplett gesperrt.

Brand einer Rundballenpresse

Fast zeitgleich mit dem Einsatz in Obergrenzebach mussten auch die Wehren im Knüll zu einem Brand ausrücken. Zwischen Olberode und Christerode brannte auf einem Heufeld eine Rundballenpresse. Die Feuerwehren aus Neukirchen, Christerode, Olberode, Hausen, Wahlshausen, Oberaula, Weißenborn, Schorbach und Schrecksbach hatten das Feuer an der Maschine schnell im Griff, sodass eine Brandausbreitung auf die Wiese verhindert werden konnte. Der Sachschaden ist erheblich. Nach Angaben von Polizeipressesprecher Jens Breitenbach beläuft sich die geschätzte Summe auf etwa 90 000 Euro. Brandursache ist ein technischer Defekt.