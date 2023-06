Digitales Wesen erklärt die Wanderungen an den Fabelwegen

Von: Christine Thiery

Teilen

Virtuelle und reale Marketingexperten: Heidrun Englisch (links), Geschäftsführerin des Rotkäppchenlandes, und Jutta Arbter, Projekt-Managerin der Deutschen Märchenstraße mit der virtuellen Fabula am Fabelweg Schwan am Silbersee in Frielendorf. © christine thiery

Mithilfe einer App kann man die Fabelwege des Naturparks Knüll entdecken. Sie kennt nicht nur den Weg, sondern erzählt auch kleine Geschichten.

Knüll - Wer auf den neuen Fabelwegen des Naturpark Knüll wandert, der kann sich dabei an den Tafeln von der Fabula einweisen lassen. Das digitale Wesen erscheint wie eine gute Fee, wenn man die App der Deutschen Märchenstraße einschaltet und sie mit dem Display auf einen speziellen Punkt am Fuße der Tafel hält. Dazu spricht sie aus dem Handy oder Tablet. An manchen der Anzeigetafeln erzählt sie auch kleine Fabeln, die die Besucher und Wanderer auf die bevorstehende Tour einstimmen.

Am Fabelweg Schwan am Silbersee etwa liest die Stimme die Legende vom Schwan und dem Wildschwein vor. Der anmutige Schwan tritt zum Wettbewerb an, wer das Schönste und Stolzeste aller Tiere sei und schwimmt auf dem See umher, klingt es aus dem Handy.

Der Elch moderiert den Schlagabtausch, bei dem auch ein Wildschwein eine Rolle spielt. Man folgt der Stimme und sieht den Schwan förmlich seine Kreise auf dem See ziehen. Der Silbersee ist dafür bekannt, dass dort ein Schwanenpaar brütet und im Sommer diese auf dem See mit ihren Jungen schwimmen. Der Fabelweg wurde in Anlehnung daran der Schwan am Silbersee genannt. Das anmutige Wesen, die Fabula, wurde von den Marketingexperten der Deutschen Märchenstraße entwickelt. Die digitale Technik nennt sich Augmented Reality Animation (AR). Diese bedient sich holografischer Technik, die mit digitalen visuellen Elementen, Klängen und anderen sensorischen Stimuli, eine Art erweiterte digitale Realität schafft, erklärte Miriam Henselmann vom Marketingteam. Beim Blick auf das Smartphone oder dem Tablet erhält man den Eindruck, dass die Fabula, also die Figur, die den Fabelweg erklärt und eine Legende dazu erzählt, mitten dabei ist.

Informationen zu Wanderrouten

Sie bewegt sich zart hin und her. „Das Projekt wurde vom Landkreis gefördert und entstand in Kooperation mit dem Rotkäppchenland und der deutschen Märchenstraße“, sagte Heidrun Englisch, Geschäftsführerin des Rotkäppchenlandes. Mit dieser Technik könne man ein ganz besonderes Gesamterlebnis aus Information und Unterhaltung und Naturerlebnis bieten. Die App an sich biete zusätzlichen Mehrwert. Zahlreiche touristische Informationen und Angebote könnten individuell genutzt werden. „Es entstehen völlig neue und interaktive Erlebnisdimensionen, die Wirklichkeit und Illusion verschmelzen lassen“, sagte Jutta Arbter, Projekt Managerin der Deutschen Märchenstraße. Ein weiteres AR-Erlebnis gebe es seit Mai dieses Jahres im Landkreis mit dem interaktiven Rotkäppchen entlang des Bahnradweges, die auch über die App der Märchenstraße funktioniere.

Die Fabula erzählt nicht an allen Tafeln der 20 neu geschaffenen Fabelwege auf 170 Kilometern auch eine Sage, aber immer gibt es Informationen zu den Wanderrouten und ihren Besonderheiten. Über die App der deutschen Märchenstraße sind zudem weitere Informationen über Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen im engeren und weiteren Umkreis abrufbar.

Für die technische Umsetzung ist die „we wilke experience Gbr“ aus dem Werra-Meißner-Kreis verantwortlich, die sich auf AR spezialisiert hat.

App: Die App kann im App-Store einfach unter dem Suchbegriff Deutsche Märchenstraße herunter geladen werden.