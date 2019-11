Fotoshooting mit Leiter: Feuerwehrleute  wurden zu Models für eine ungewöhnliche Kampagne

Jeder Handgriff muss exakt sitzen: Die Feuerwehr Obergrenzebach wird bald in der überarbeiteten Feuerwehrdienstvorschrift zu sehen sein. Die Aufnahmen entstanden in Kassel an der Hessischen Landesfeuerwehrschule. Projektverantwortlicher René Pletscher von der Landesfeuerwehrschule machte die Fotos.

In eine etwas andere Rolle schlüpften Angehörige der Feuerwehr Obergrenzebach: Sie wurden zu Models für eine ungewöhnliche Kampagne.

Für die Illustration der überarbeitet Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 10 – Die tragbaren Leitern – wurden die Brandschützer aus dem Dorf zu Fotomodels. Das Shooting fand auf dem Gelände der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel statt..

Damit werden die Obergrenzebacher zumindest in Feuerwehrkeisen etwas berühmt. Die Feuerwehrdienstvorschriften gelten in der Regel in allen Bundesländern und sind Grundlage der Ausbildung.

Es fühle sich tatsächlich etwas komisch an, zu wissen, dass man demnächst bundesweit in diesen Vorschriften auftauche, sagt Frielendorfs Gemeindebrandinspektor Christian Nill: „Natürlich ist man auch ein bisschen stolz darauf. Die aktuelle Dienstvorschrift 10 ist aus dem Jahr 1996 und somit weit über 20 Jahre im Umlauf. Unter Umständen passiert das mit der Neuen ebenso. Dann ist es auch eine schöne Erinnerung.“

Die Idee für das Fotoshooting entstand gewissermaßen auf dem kleinem Dienstweg. Die Verantwortung für die Überarbeitung liegt in der Abteilung eins der Landesfeuerwehrschule, an der auch Nill arbeitet: „Ich wurde von meinen Kollegen gefragt, ob ich für Models sorgen könnte.“ Nill konnte und gemeinsam mit einem weiteren Feuerwehrmann aus Carlsdorf und Leimsfeld standen die Obergrenzebacher zweimal für die professionellen Aufnahmen vor der Kamera.

Zweimal vor der Kamera

Der zweite Termin wurde notwendig, weil nach dem veröffentlichten Entwurf jeder Interessierte Kommentare und Einwände an die Hessische Landesfeuerwehrschule senden konnte. Dabei seien Fehler auf den Fotos aufgefallen und es wurden einige Handgriffe abgeändert, erklärt Nill: „Alle Handgriffe, alle Ausrüstungsgegenstände und deren Trageweise mussten absolut exakt und im wahrsten Sinne vorschriftsmäßig sein. Aus gutem Grund – die Fotos sollen bei der Ausbildung unterstützen und keine Fragen beim Betrachter hinterlassen. Bis ins letzte Detail erklärt die Feuerwehrdienstvorschrift das Vorgehen mit der tragbaren Leitern.

+ Streng nach Vorschrift: Das Bild zeigt die Entnahme der vierteiligen Steckleiter mit drei Mann vom Löschgruppenfahrzeug auf dem Hof der Landesfeuerwehrschule. © Feuerwehr Frielendorf

Bis zu 30 Minuten standen die Obergrenzebacher bei der Vornahme von Steck- und Schiebleiter Modell. Sicherheitshalber wurden in mehrere Varianten und aus unterschiedlichen Blickwinkeln fotografiert. Neu aufgenommen in der Vorschrift wurde die sogenannte Multifunktionsleiter. Die sei bislang in den Feuerwehren kaum verbreitet, erklärt der Gemeindebrandinspektor lachend: „Hier mussten wir erst selbst den Umgang erlernen, damit die Handgriffe für die Fotos saßen. Da gab es auch manche Diskussion.“

Neben redaktionellen Anpassungen und Ergänzungen war die Multifunktionsleiter einer der Gründe für die Überarbeitung der Vorschrift. Der Leitertyp sei erst seit einigen Jahren für die Feuerwehren genormt, so Nill, alle anderen Darstellungen werden auf den neuesten Stand gebracht. Erscheinen wird das Werk kommendes Jahr.

Die Obergrenzebacher haben ihren Fototermin jedenfalls in guter Erinnerung und würden jederzeit wieder mitmachen. Christian Nill: „Es war eine tolle Erfahrung.“