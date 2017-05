Frielendorf. Am Dienstagmorgen gegen 13.30 Uhr rammte laut Polizei ein 22-jähriger Schwarzenborner beim Rückwärtsausparken ein anderes Auto.

Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am Weidenacker 12 in Lenderscheid geparkt. Der Paketbote stieß beim Rückwärtsausparken so heftig mit seinem weißen Sprinter gegen das parkende Auto, dass an diesem ein Sachschaden von 1200 Euro entstand. Der Schaden am Fahrzeug des Schwarzenborners liegt bei 350 Euro.

