Die Zeit mit den Honeckers

„Du mutest uns schon eine Menge zu“, schrieb Reinhard Holmer auf die Karte an seinen Vater. Im Winter 1989 war das, sein Vater hatte beschlossen, Erich und Margot Honecker bei sich aufzunehmen. 30 Jahre ist dies her, doch Reinhard Holmer erinnert sich noch genau.

„Niemand anderes wollte sie haben“, so der Pfarrer, der auf Einladung der Gemeinde Gottes in Leimsfeld aus der bewegenden Zeit berichtete. So war sein Elternhaus für zwei Monate Zufluchtsort des einst mächtigsten Mannes der DDR. Und das, obwohl Holmers unter der Staatsmacht sehr gelitten hatten.

„Ich bin der einzige von zehn Geschwistern, der die erweiterte Oberschule besuchen durfte“, sagt Holmer. Seinen fünf Brüdern und vier Schwestern wurde es verwehrt. Der 63-Jährige ist heute Direktor des ganz im Bauhaus-Stil errichteten Diakonissen-Mutterhauses Neuvandsburg in Elbingerode im Harz. Eigentlich wollte er Medizin studieren, doch ein Studienplatz wurde ihm verweigert. „Ich war in keiner FDJ, habe weder Jugendweihe noch vormilitärische Ausbildung mitgemacht und musste die Konsequenzen ziehen“, sagt Holmer.

30 Jahre später zeigt er sich gelassen. Man müsse dankbar sein für die friedliche Revolution, die schließlich wie ein Wunder zum Mauerfall und der Wiedervereinigung führte.

„Gott hat schon Humor“, ist der Pfarrer überzeugt. Denn schließlich sei es gerade die ehemalige Volksbildungsministerin Margot Honecker gewesen, die im Jugendzimmer seines drittjüngsten Bruders über Monate Unterschlupf fand. Das Zimmer war frei geworden, da sein Bruder noch kurz vor dem Mauerfall im September 1989 über Ungarn in den Westen geflohen war.

Mit Honeckers am Küchentisch

„Honeckers hatten Angst“, erinnert sich Holmer. Einmal im Haus, hätten sie sich als „ganz normale Menschen“ gegeben, anfangs auch mit ihnen mit am Tisch gegessen, später sich eine eigene kleine Kochnische in ihrem Zimmer eingerichtet.

„Margot Honecker fragte dann meine Mutter, ob sie etwas helfen könne und putzte dann den Hausflur von oben bis unten durch.“ Als Sigrid Holmer 1995 nach schwerer Krankheit starb, habe Margot einen langen Beileidsbrief geschrieben, Jahre später erreichten die Holmers noch regelmäßig Weihnachtskarten aus Chile, wo zuletzt Margot Honecker vor zwei Jahren starb.

Auch wenn die Entscheidung, die Honeckers bei sich aufzunehmen, bei vielen Weggenossen und auch innerhalb der Familie auf viel Unverständnis stieß, habe sein Vater, der heute 90-jährige in Mecklenburg lebt, damals eine klare Meinung gehabt: „Wir können nicht sonntags Barmherzigkeit predigen, zur Vergebung von Schuld aufrufen und dann sagen, für uns gilt das nicht.“

Als Leiter der Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal mitten im Grünen unweit von Berlin, heute Stiftung Lobetal, sei das damalige Heim für die Kirchenleitung der ideale weil abgeschieden gelegene Ort für das geschasste DDR-Oberhaupt gewesen.

Doch Uwe Holmer sprach sich dagegen aus, den Honeckers einen Heimplatz zuzuweisen - dies hätte sie wegen der Warteliste bevorzugt. Stattdessen entschied der Pfarrer, sie in seinem eigenen Haus aufzunehmen.

Bernd Springstein, Pastor der Gemeinde Gottes, hat Reinhard Holmer auf einem christlichen Kongress kennengelernt. „Den müsste man mal herholen“, dachte er sich anlässlich des Jahrestags 30 Jahre Mauerfall. Und hatte Glück. 150 Gäste verfolgten am Sonntag Holmers Geschichte vom obdachlosen Ehepaar Erich und Margot Honecker.

Von Kerstin Diehl