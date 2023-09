Erster „Fahr’Rad Tag“ in Frielendorf war voller Erfolg

Der Familienausflug mit drei Generationen startete in Lenderscheid mit von links Rosemarie Dorfschäfer (74 Jahre), Till (4), Amalia (6), Katharina (38) und Sven (50) bei einem kurzen Stopp in Frielendorf. © Jochen Schneider

Zwölf Stationen, verteilt über 36 Kilometer – das waren die Zutaten für den ersten „Fahr’Rad Tag“ am Sonntag in Frielendorf. Über 300 Radfahrer nutzten das Angebot.

Frielendorf. „Alles begann damit, dass ich mir ein paar Einlagen kaufen wollte und im Orthopädiegeschäft Aul in Schwalmstadt auf Ute Nöll traf. Sie fragte mich, warum wir nicht auch so eine Radfahrveranstaltung auf die Beine stellen können, wie die Kollegen in Jesberg und damit war die Idee zur Premiere geboren“, erinnert sich Arno Kilian, der Radewegbeauftragte und leidenschaftliche Radfahrer. Gemeinsam mit Ute Nöll wurde der Veranstaltungstag seit Jahresende geplant.

„Den Termin haben wie so gelegt, dass die Ferien vorüber waren und die Leute alle wieder aus dem Urlaub zurück sind“, erklärte Ute Nöll die Wahl des zweiten Septemberwochenendes. Aus den zwölf teilnehmenden Ortsteilen hatten die Ortsbeiräte oder Vereine die Planung der Stationen übernommen, nachdem sie sich zuvor in einer Whatsapp-Gruppe zusammengeschlossen hatten, um sich austauschen zu können. Der Einstieg in die Runde war überall möglich und führte über verkehrsarme Landstraßen sowie Feld- und Waldwege. Um auch die Kinder zu motivieren, gab es für diese eine Stempelkarte. Wer zehn Stempel vorweisen konnte, durfte sich kleine Preise bei Elektro Jaeckel am Marktplatz in Frielendorf abholen.

Kulinarische Vielfalt des Marktfleckens Frielendorf

Die ganze kulinarische Vielfalt des Marktfleckens Frielendorf konnten die radelnden Besucher dabei an den Stationen erleben, denn überall kamen andere Leckereien und Erfrischungen auf den Teller und in die Gläser. „Wir wollten vermeiden, dass überall Currywurst mit Pommes angeboten wird, deswegen haben wir uns über die guten Ideen der vielen köstlichen Gaumenfreuden der Aktiven in den Ortsteilen gefreut“, so Orthopädiefachfrau Nöll.

Bevor es auf die Strecke ging, ließ sich Timo Eichler (rechts) aus Frielendorf am Marktplatz von Dieter Könnecke von der Deutschen Verkehrswacht Hersfeld-Rotenburg sein Rad codieren. © Privat

In Frielendorf war beispielsweise Ortsvorsteher Matthias Dittschar mit seinem Stellvertreter Helmut Franke und Matthias Nöll im Zentrum damit beschäftigt, die Aufstellung der Tische und Bänke im Blick zu behalten, ebenso wie den Zeltaufbau und Positionierung des Getränkewagens. „Während unsere Wanderwege relativ gut ausgestattet sind, ist bei den Radfahrwegen noch Luft nach oben“, sagte Ortsvorsteher Dittschar. Am Stand der Deutschen Verkehrswacht Hersfeld-Rotenburg konnten sich die Aktiven ihre Räder codieren lassen – ein Angebot, das gerne gegen eine freiwillige Spende angenommen wurde. Dieter Könnecke hatte alle Hände voll zu tun, mit einer Art mobilem Nadeldrucker die Codierungen auf die kleinen Schildchen zu bringen, die mit „Finger weg“ Diebe abschrecken sollen. „Nach Vorlage des Ausweises kann sich bei uns jeder seinen Aufkleber mit Nummer am Rad anbringen lassen, der jedoch keinen Eigentumsnachweis darstellt“, erläuterte Dieter Könnecke die präventive Maßnahme.

„Wir haben im Vorfeld einen kurzen Film auf dem Rad gedreht, um die Leute zum Mitmachen zu animieren und gemeinsam mit Holger Kraft eine Webseite aufgebaut sowie 500 Flyer drucken lassen – und das positive Feedback der 300 bis 400 Teilnehmer lässt uns eine zweite Auflage im nächsten Jahr ins Auge fassen“, freute sich der in der Umweltverwaltung tätige Ingenieur Kilian. (Jochen Schneider)