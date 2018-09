Säureattacke auf Kater in Frielendorf: Tier stirbt nach Angriff 

Frielendorf. Bei einem besonders schwereren Fall von Tierquälerei kam Ende August in Frielendorf ein Kater ums Leben.

Wie die HNA erst jetzt über die Tiernothilfe Katz & Co. Frielendorf erfuhr, wurde in der Mühlenstraße in Frielendorf ein dreijähriger Kater mit einer ätzenden Flüssigkeit, vermutlich Essigsäure, übergossen. Über den Speichel des Tieres gelangte die Flüssigkeit zudem in Mund und Speiseröhre und verursachte auch dort schwere Verletzungen. Außerdem erlitt das Tier laut Tierarzt Blessuren im Schnauzenbereich, wahrscheinlich durch einen Schlag oder Tritt. Dies bestätigen Halter und Polizei.

Tier konnte nicht gerettet werden

Der Halter beschreibt das Tier als neugierig und friedlich. Er fand es morgens nach dem Brötchenholen schwer verletzt vor und suchte den Tierarzt auf. Trotz aller Bemühungen konnte das Tier nicht gerettet werden und musste am nächsten Tag von seinen Leiden erlöst werden.

Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Zeugen, die am 26. August Beobachtungen gemacht haben, die Hinweise auf den Täter liefern könnten, werden gebeten, sich bei der Tiernothilfe Frielendorf unter Tel. 05684 /931915 oder bei der Polizei unter Tel. 05681/7740 zu melden.

