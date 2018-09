Streuobstgruppe in Frielendorf kümmert sich um 100 alte Bäume

Apfeljahr 2018: Gute Ernte dank guter Pflege

+ © Matthias Haaß Die Streuobstgruppe Frielendorf setzt sich für den Erhalt von Streuobstwiesen ein: Mit selbst hergestellten Apfelsaft finanziert die Gruppe ihre Arbeit. Das Bild mit Kerstin Thiel (von links) und Reinhard Völker entstand bei der Apfellese auf dem Gelände des Frielendorfer Hochbehälters. © Matthias Haaß

Frielendorf. 2018 ist das Apfeljahr schlechthin, so voll hingen die Bäume lange nicht mehr. Was man mit der aromatischen Frucht alles machen kann, stellen wir ab heute in loser Reihenfolge vor.