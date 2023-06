Süße Früchte vor Ort naschen: Selberpflücken bei Familie Rompf

Von: Celine Kühn

Eine gute Dateidee ist das Erdbeerenpflücken auf dem Erdbeerhof Rompf in Frielendorf-Verna für Daniel Beljaev und Eileen Kuchar aus Treysa. © Celine Kühn

Auf dem Erdbeerfeld von Familie Rompf kann man schon beim Erdbeeren-Pflücken die süßen Früchte probieren. Gerade für Paare eine gute Date-Idee.

Frielendorf – Fleißig schlängeln sich die Kunden durch die Erdbeer-Reihen auf dem Feld der Familie Rompf in Frielendorf-Verna und suchen eifrig die schönsten Früchte raus. Der Erdbeerhof bietet seinen Kunden fünf Sorten der Beere entweder bereist abgepackt oder zum Selberpflücken an. Besonders lecker seien laut Florian Rompf aktuell die Sorten Sonata und Rumba.

Die Unterschiede der Sorten liegen in der Erntezeit, der Farbe des Fruchtfleisches und der Verwendung. So eignen sich manche Sorten besser zum Einfrieren, während sich andere hingegen besonders gut auf einem Kuchen machen.

Sehr lecker sind vor allem die Sorten Sonata und Rumba. Die Früchte sind jetzt reif und schmecken aktuell besonders gut. © Kühn, Celine

Die Größe und Farbe der Früchte in dieser Saison begeistern Florian Rompf: „Ich hätte nicht gedacht, dass die Erdbeeren so lange ohne Wasser aushalten.“

Verantwortlich für den Mangel an Flüssigkeit seien die anhaltenden heißen Temperaturen und die vielen Sonnenstunden. Bleibt das Wetter so, könnte bereits in ein bis zwei Wochen Saisonende sein.

„Im Moment macht das Pflücken Spaß. Die Reihen sind voll mit wunderschönen Erdbeeren“, freut sich Christina Rompf. Für Selbstsammler kostet das Kilo Erdbeeren in diesem Jahr drei Euro. Das bereits gepflückte Kilo kann für sechs Euro erworben werden.

Eine gute Date-Idee ist das direkte Pflücken auf dem Feld, wie Eileen Kuchar und Daniel Beljaev aus Treysa finden. Als Date-Idee bezeichnet man eine Verabredung für Paare, Date kommt aus dem Englischen und bezeichnet ein romantisches Treffen.

Das junge Pärchen verbindet das Sammeln der roten Früchte bei den heißen Temperaturen mit einem anschließenden Ausflug zum Silbersee.

Auch Julia Gertz, Sara und Joshua Weis aus Welcherod sind begeistert von der Süße der Früchte und dem Konzept: „Wir wollen Marmelade und Erdbeerkuchen machen“, erklärt Julia Gertz.

Der Erdbeerhof ist schon lange in Familienbesitz. 1992 wurden die ersten Erdbeerpflanzen auf dem Feld gesetzt.

Für Marmelade und Erdbeerkuchen sammeln Julia Gertz (links), Joshua und Sara Weis fleißig Erdbeeren im Feld. © Kühn, Celine