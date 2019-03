Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz

+ © Daniel Bockwoldt/dpa © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Dienstagvormittag ereignete sich in Todenhausen am Ortsausgang in Richtung Neuenhain ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einen Pkw. Beide Fahrzeuge stießen frontal miteinander zusammen.