Wand eingeknickt: Rewe-Markt in Frielendorf bleibt am Donnerstag geschlossen

Der Rewe-Markt in Frielendorf hatte am Dienstag geschlossen. Grund war eine eingestürzte Wand in einem Nebenraum (alte Metzgerei). Inhaber Martin Knapp rief am Morgen die Polizei, weil er zunächst mit einem Einbruch rechnete. Auch Statiker und das Bauamt waren vor Ort, am Freitag soll der Markt wieder öffnen.

Aktualisiert um 15.10 Uhr - Noch bevor der Markt am Morgen um 7 Uhr öffnete, bemerkten die Mitarbeiter und Inhaber Martin Knapp, dass etwas nicht stimmte. In den Nebenräumen der alten Metzgerei war eine Wand eingeknickt, zudem lagen Deckenteile auf dem Boden. Die Wand hatte in der Nacht nachgegeben. Ein Raum war gar nicht betretbar, da die Tür von der herabgestürzten Decke versperrt wurde.

"Wir haben dann die Polizei gerufen, weil wir zunächst an einen Einbruch glaubten", sagte Knapp. Dies war 2017 passiert, damals stiegen die Täter über das Dach in den Lebensmittelmarkt ein. Dieses Mal wurde aber schnell deutlich, dass es kein Fremdverschulden gab. Das Bauamt sowie ein Statiker waren ebenfalls vor Ort.

"Das hat sich überhaupt nicht angekündigt. Die 23 Jahre alte Wand konnte das Gewicht von Setzungen anscheinend nicht mehr halten", sagt Knapp. Dies bestätigte Statiker Jochen Schneider. Bei der Wand handelte es sich um eine nichttragende Innenwand, die so nur in dem Nebenbereich zu finden seien. "Für die Kunden besteht keine Gefahr", beruhigt Schneider. "Dennoch bleibt der Markt am Donnerstag geschlossen", sagt Knapp. Man wolle kein Risiko eingehen und die eingeknickte Wand abtragen. Auch Kabel wurden umgelegt.

Dort wo sich die alte Metzgerei befand, trennt nur eine leichte Verkleidung den Nebenraum vom Verkaufsraum. Hinter der Verkleidung stehe das Weinregal. Man wolle nicht riskieren, dass das Regal bei den Arbeiten im Nebenraum auf einen Kunden kippe.

„Die frischen Waren werden an Verwerter abgegeben, die diese dann zum Beispiel an Tafeln verteilen“, sagte Martin Knapp. In die Mülltonne komme nichts.

Am Freitag soll der Lebensmittelmarkt wieder wie gewohnt geöffnet sein. "Das sollte innerhalb eines Tages wieder erledigt sein", sagte Statiker Jochen Schneider. Viele Kunden standen am Donnerstag ahnungslos vor verschlossener Tür, zeigten aber Verständnis. Der angrenzende Getränkemarkt blieb von den Vorkommnissen verschont und hat geöffnet.