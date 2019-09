Frischekur für die Knüllstraße Niedergrenzebach

Für den Ausbau der Knüllstraße fällt am Montag der Startschuss

Am Montag ist Baustart: Der im Bild gezeigte Abschnitt ist dann bis voraussichtlich 20. Dezember dicht.

Für den Ausbau der Knüllstraße in Niedergrenzebach fällt am Montag der Startschuss. Hessen Mobil baut in zwei Abschnitten die Fahrbahn aus, die Stadt Schwalmstadt erneuert im selben Zug die Leitungen und die Gehwege.