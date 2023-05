Sonntag fit und aktiv in Treysa und Ziegenhain

Von: Sandra Rose

Teilen

In Treysa soll, wie im vergangenen Jahr, auch für Livemusik gesorgt sein. archivfoto: jörg döringer © Jörg Döringer

Treysa und Ziegenhain sollen diesen Sonntag, 7. Mai, aufblühen: Der Gewerbe- und Tourismusverein G.u.T und die Stadt Schwalmstadt laden zum Frühlingsmarkt ein. Zum Marktgeschehen mit ab 12 Uhr geööfneten Geschäften gesellt sich ein Unterhaltungsprogramm. Der Tag trägt das Motto „fit und aktiv“.

Schwalmstadt. In Ziegenhain liegt der Schwerpunkt auf einem bunten Markttreiben, in Treysa soll es eine fit-und-aktiv-Arena geben. Von 12 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in Treysa und Ziegenhain. Zentrale Veranstaltungsbereiche in Treysa sind Bahnhofstraße, Wagnergasse und Schwalm-Galerie. Das Modezentrum in der Allensteiner Straße lädt ebenfalls zum Shoppen ein. In Ziegenhain kann man in der Wiederholdstraße, im Badeweg und der Ernst-Ihle-Straße bummeln.

Marktmeile

Der Marktbereich in Ziegenhain bietet einen Mix aus Kunsthandwerklichem und Nützlichem. Im Angebot sind Leder- und Haushaltswaren, Schmuck, Genähtes, Bürsten, Körbe, Bekleidung und Spielwaren, auch Tee, Kräuter, Imkereiprodukte, Gewürze, Wildwurst und Weine. Der Kunstverein „Neue Brücke“ präsentiert im Rathaus eine Ausstellung.

Fitnessstudios und Vereine präsentieren sich unter freiem Himmel in Treysa. Besucher sollen zu einem „Probetraining“ eingeladen werden. Vorgestellt werden neue und bewährte Sportangebote wie etwa Stand-Up-Paddling, Rope Skipping, Basketball, Tischtennis, Football und Tanzen. Auch kurzentschlossene Akteure können sich spontan präsentieren, heißt es vom Stadtmarketi

Familienprogramm

Für junge Besucher werden Möglichkeiten zum Toben und Spielen angeboten, etwa ein Kletterturm und ein riesiger Hindernis-Parcours sowie ein Riesen-Dart. Zwei Kinderkarusselle und Kinderschminken runden das Angebot ab. An der Totenkirche gastiert ein Figurentheater. mit Aufführungen um 11 und 14 Uhr. Für sollen Stimmung sollen musikalische und unterhaltsame Walk-Acts sorgen.

Spendenlauf

Auch der 10. Rotkäppchen-Spendenlauf ist Teil des Frühlingsmarktes. Start und Ziel ist beim Aktivhaus Schwalmstadt, In der Aue 8, bis 12 Uhr. Damit jeder erlaufene Kilometer Geld in die Spendenkasse bringt, sucht sich jeder Läufer Sponsoren, die bereit sind für jeden gelaufenen Kilometer einen bestimmten Geldbetrag zu spenden. Der Reinerlös des Laufes kommt dem Bildungsfonds des Lions-Clubs zugute.

Für den Autoverkehr sind während der Veranstaltung sowie zum Auf- und Abbau des Marktes folgende Bereiche von 8 bis 20 Uhr gesperrt: In Ziegenhain Wiederholdstraße, Badeweg und Ernst-Ihle-Straße. In Treysa Bahnhofstraße und Wagnergasse. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Parken können Besucher auf den großen, zentralen Parkplätzen Alleeplatz in Ziegenhain oder Haaßehügel in Treysa. Die Buslinien mit den Haltestellen „Alleeplatz Ziegenhain“ und „Bahnhof Treysa“ pendeln. sro