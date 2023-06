Gesund bleiben ist sein Wunsch: Horst Abraham ist 100 Jahre alt

Teilen

Horst Abraham, hier auf der Terrasse seines Hauses in Ziegenhain, freut sich auf ein Fest mit der Familie. © jochen schneider

Horst Abraham aus Ziegenhain hat heute ein besonderes Jubiläum zu feiern, denn er ist 100 Jahre alt. Den Tag feiert er mit seiner Familie.

Ziegenhain – Ein besonderer Tag für Horst Abraham aus Ziegenhain an: Er feiert 100. Geburtstag und freut sich auf ein Wiedersehen mit der ganzen Familie. Knapp eine Woche vorher feierte seine Frau Helga 85. Geburtstag.

Ein Teil der Familie lebt zusammen mit Abrahams im Haus – die Enkelin der bereits verstorbenen Tochter sowie die beiden Söhne der Abrahams Axel (geboren 1962) und Guido, Jahrgang 1966.

Das Kennenlernen beschreibt das Paar so: Man habe sich bereits einige Zeit gekannt, bevor es auf der Hochzeit der Cousine schlussendlich funkte. Ihr eigenes Eheversprechen gaben sich die beiden dann 1958 in Kassel. Im April diesen Jahres konnten sie ihre Eiserne Hochzeit feiern.

Nach dem Krieg war Horst Abraham in russischer Kriegsgefangenschaft und kam dann nach Ziegenhain, weil sein Bruder dort als Hausmeister in der Landwirtschaftsschule arbeitete.

Gleichzeitig ergriff er damals die Chance, das letzte Grundstück, auf dem ihr Haus heute steht, zu erwerben und dort zu bauen. „Wir hatten ja kein Geld, doch jeder vertraute uns und auch der Mann von der Bank sagte, wir könnten jeden Kredit bei ihm bekommen“, erinnert sich der gelernte Metzger an die Anfangszeiten des Bauens.

Urlaub in der Heimat

In das Erdgeschoß des Hauses kam ein Lebensmittelgeschäft, das die beiden mit Hingabe bis 1983 führten. Dabei kamen Urlaube häufig zu kurz, doch der Campingplatz am Neuenhainer See in Neuental wurde zur zweiten Heimat.

„Das war ideal für uns, die Kinder hatten ihren Spaß im Wasser und wenn mal was im Geschäft war, konnten wir schnell zurück sein“, schilderte Helga Abraham die Situation. Spätere Urlaube führten sie in den Bayerischen Wald, das Allgäu und den Schwarzwald.

Glücklicherweise hatten sie später jemanden gefunden, der sie auch mal mehrere Tage im Geschäft vertreten konnte, doch das ging eben nur mit einer Person ihres Vertrauens, worauf sie großen Wert legten.

Wünsche zum Jubiläum

Was wünscht sich jemand, der auf 100 Lebensjahre zurückblicken kann? „Gesundheit“, antwortet Horst Abraham wie aus der Pistole geschossen und noch Zeit miteinander. Seine Frau pflichtet ihm bei, obwohl beide noch recht gut unterwegs sind.

„Gerade waren wir auf dem Festumzug der Salatkirmes“, erzählt das Ehepaar „und dort habe ich mich auf meinen Rollator gesetzt und den vielen Akteuren zugeschaut“, so der Jubilar, der der jüngste und letzte noch lebende von vier Brüdern ist, die alle über 90 Jahre alt wurden.

Beide sind im örtlichen Sportverein, heute nur noch als passive Mitglieder, doch früher hat Horst Abraham am Turnen teilgenommen, seine Frau Helga war in der Gymnastikgruppe aktiv. Seit seiner Kriegsheimkehr ist er außerdem Mitglied im Sozialverband VdK, auch immerhin schon 72 Jahre.

Gefeiert wird im Rosengarten mit der ganzen Familie und Freunden. Am meisten freuen sie sich auf den jüngsten Sohn, der mit seiner Familie in Spanien lebt, denn sie haben die Enkel seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. (Jochen Schneider)