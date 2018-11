Bürgermeister Rainer Barth stellte Nachtragshaushalt vor

Gilserberg. Am Dienstagabend hat Gilserbergs Bürgermeister Rainer Barth den Nachtragshaushalt in der Gemeindevertretung eingebracht. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz hat sich das Jahresergebnis um rund 26 000 Euro verbessert.

Unter dem Strich steht nun im Ergebnishaushalt ein Überschuss von rund 89 000 Euro. Ein großer Posten bei den Investitionen ist nach wie vor die laufende Sanierung des Kindergartens in Gilserberg.

Plus bei Steuern

Aufgrund der guten Konjunktur und der allgemeinen Arbeitsmarktsituation konnte auch die Hochlandgemeinde Steuermehreinnahmen verbuchen. Bei der Umsatzsteuer gab es ein Plus von 30 000 Euro und bei der Einkommensteuer von 34 000 Euro. Durch die Teilnahme an der Hessenkasse spart die Gemeinde fast 34 000 an Zinsen.

Investitionen

Auch bei den Investitionen gab es einige Veränderungen. Um Baumängel aus der Vergangenheit in Kindergarten Hochlandstrolche zu beseitigen, muss die Gemeinde 149 000 Euro mehr ausgeben, als ursprünglich geplant.

+ Gilserbergs Bürgermeister Rainer Barth © Foto: privat

Notwendige Ersatzbeschaffungen bei der Feuerwehr, unter anderem eine Tragkraftspritze für Sebbeterode und neue Spinde für Lischeid, schlagen mit gut 18 000 Euro zu Buche. Darüber hinaus sollen alle Feuerwehrleute in der Hochlandgemeinde mit Überjacken ausgestattet werden. Hierfür sieht der Nachtragshaushalt 19 000 Euro vor. Zu den kleineren Investitionsmaßnahmen zählt unter anderen auch noch die Erneuerung von Dorflampen und der Kauf eines Reinigungsroboters für das Schwimmbad in Lischeid. Insgesamt steigt die Investionssumme auf rund eine Millionen Euro.

Stellenplan geändert

Durch die Einstellung eines Bauhofmitarbeiters in Zusammenarbeit mit Schrecksbach musste eine neue Stelle geschaffen werden. Außerdem wurden befristete Arbeitsstellen im Gilserberger Kindergarten entfristet.

Der Verwaltungschef kündigt an, dass man in auch eine Stelle als Leitung der Schulkindbetreuung schaffen wolle.

Fazit

Mit dem Nachtragsetat stelle man sich für die Herausforderungen im Bereich Bauaumt und Betreuung besser auf, sagte Barth: „Ich glaube, dass wir uns da gut schlagen.“ Bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung im Dezember haben die Parlamentarier nun Zeit das Zahlenwerk zu diskutieren.