Bürgermeisterwahl in Gilserberg: Rainer Barth zieht eine zufriedene Bilanz und will im Amt bleiben

Gilserberg. Das obligatorische Kandidatenporträt vor der Bürgermeisterwahl ist für Rainer Barth und seine Familie schon beinahe Routine. Hätte es beim HNA-Gespräch nicht geregnet, dann wäre das Bild wohl auch am selben Platz auf der Terrasse gemacht worden, wie bereits vor fünf Jahren. So bleibt als wettergeschützter Ausweichort der Hauseingang.

Für schmunzelnde Gesichter sorgt bei den Barths das alte HNA-Foto von 2012. Damals waren die Haare des amtierenden Bürgermeisters noch nicht ganz so grau und Tochter Katharina saß auf seinem Arm – heute undenkbar, und auch die zwei Söhne Alexander und Julius begegnen ihrem Vater mittlerweile auf Augenhöhe oder überragen ihn sogar. Gerade bei den Kindern könne man sehen, wie schnell die Zeit vergeht, finden Barth und Ehefrau Doris, und sie klingen dabei durchaus etwas wehmütig.

Wie im Familienleben lege er auch in seiner Funktion als Bürgermeister Wert auf Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Wenn Barth über seine Zeit als Verwaltungschef spricht, ist von Amtsmüdigkeit nichts zu spüren – Der Appenhainer ist im Rathaus angekommen.

„Es ist anspruchsvoll, aber man kann als Bürgermeister viel bewegen.“ Rainer Barth

Es sei auch nach sechs Jahren immer noch ein Traumjob, sagt der 48-Jährige: „Es ist anspruchsvoll, aber man kann als Bürgermeister viel bewegen. Ich mache es nach wie vor sehr gerne und die Familie steht hinter mir.“ Vor diesem Hintergrund habe er sich die Frage, ob er noch einmal kandidieren solle, überhaupt nicht gestellt, „einen solchen Moment gab es nie wirklich“. Als Bürgermeister habe man zwar deutlich weniger Freizeit, dafür sei diese dann bewusst geplant, sagt Barth und fügt an, dass im Amt die Grenze zwischen Beruf und Privatleben oft verwische: „Das muss man auch wollen, und bei mir passt das auch.“ Unterstützung finde er bei seiner Frau Doris, die ihn zu vielen Terminen begleite, so der 48-Jährige.

Rainer Barth blickt zufrieden auf seine bisherige Amtszeit. Er habe seine selbst gesteckten Ziele im wesentlichen erreicht, ist der Appenhainer überzeugt: „Wichtig war es mir, eine solide finanzielle Gemeinde zu haben – ich glaube, dass wir das heute sind.“

Bei den Themen Kinder- und Familienfreundlichkeit sieht Barth Gilserberg auf einem guten Weg. Große Hoffnung setzt der Verwaltungschef in das vor Kurzem angelaufene Dorferneuerungsprogramm IKEK: „Das ist eine große Chance für das ganze Gilserberger Hochland. Es wird uns nach vorne bringen.“

Auch bei der Lebensmittelnahversorgung kann der 48-Jährige für seine Gemeinde ein Licht am Ende des Tunnels erkennen. Es sei kurzfristig mit einer Entscheidung zu rechnen, verspricht Rainer Barth: „Das ist mir sehr wichtig. Das Puzzleteil fehlt noch.“

Zur Person

Rainer Barth ist Gilserberger Hochländer: Er wurde am 16. Mai 1970 in Marburg geboren und wuchs auf dem Hof seiner Eltern in Appenhain auf. In dem Dorf lebt er mit seinen drei Kindern und Ehefrau Doris. Barth absolvierte eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker in Treysa, nach dem Zivildienst in Bad Wildungen studierte er in Gießen Umwelttechnik. Von 1998 bis 2012 arbeitet der Diplom-Ingenieur bei Automobilzulieferunternehmen. Seit 2012 ist Barth Bürgermeister in Gilserberg. In seiner Freiheit engagiert sich der 48-Jährige unter anderem bei der Feuerwehr und ist leidenschaftlicher Musiker. Barth spielt selber Gitarre und geht gern auf Konzerte.