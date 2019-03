Dorfentwicklung: Gilserberger haben viele Ideen  

Mit Schwung starten die Gilserberger in die Dorferneuerung. Über 100 Menschen aus allen Ortsteilen nahmen kürzlich an der Auftaktveranstaltung teil. „Es war ein guter Startschuss“, freute sich Bürgermeister Rainer Barth.

Die positive Resonanz auf das Integrierte-Kommunale-Entwicklungs-Konzept, kurz Ikek, zeigt sich auch bei der Besetzung der sechzehn Personen umfassenden Projektsteuergruppe.

Die Gruppe hätte gut doppelt so groß sein können, lobt der Bürgermeister das Engagement: „Aus jedem Ortsteil kommen zwei Teilnehmer, dazu Mitglieder der Fraktionen und der Bürgermeister.“

Die Arbeiten werden vom Planungsbüro ARGE Dorfentwicklung aus Detmold koordiniert. Man habe dem Ingenieurbüro bis hin zur Dorfchronik jede Menge Informationen zur Verfügung gestellt, erzählt Barth und fügt an, dass man zur Zeit eine Umfrage auswerte, bei der jeder Haushalt eine Art Kurzeinschätzung über das Leben in Gilserberg abgeben konnte.

In den vergangenen Wochen gab es in allen Dörfern eine Begehung unter Beteiligung der örtlichen Arbeitsgruppen. Dabei wurden die Orte unter dem Aspekt betrachtet, wo was entwickelt werden kann. Im Blick waren auch die Gebiete für die Förderung privater Baumaßnahmen in den historisch gewachsenen Ortskernen. Teilweise seien bei den Begehungen bis zu zwanzig Teilnehmer dabei gewesen, so Rainer Barth. In jedem Dorf gab es Projektvorschläge: So sehen die Moischeider einen Schwerpunkt der Dorfentwicklung im Bereich des Schwimmbads.

„Es sind schon viele Idee gekommen, wie man das Programm nutzen kann“, berichtet Barth. Andere Orte legten den Fokus wiederum auf die Sanierung von Dorfgemeinschaftshäusern. Ortsteilübergreifend gibt es weitere Schwerpunkteprojekte: Unter anderem ist geplant, den Platz vor der Hochlandhalle und den Kreuzungsbereich an der Bundesstraße auf der Höhe des Café Viehmeier neu zu gestalten.

„Da sehen wir Bedarf“, erklärt der Bürgermeister und betont, dass man auch die Bereiche Tourismus, Dienstleistungen sowie die Nah- und medizinische Versorgung intensiv bei der Dorfentwicklung mit einbeziehen werde.

In den kommenden Monaten soll in Zukunftswerkstätten, Ikek-Foren und Facharbeitskreisen ein Gesamtkonzept erstellt werden. In der nächsten Phase gilt es Projekte zu priorisieren. Ende 2019 stimmt die Gemeindevertretung über das Konzept ab, dann geht es an die praktische Umsetzung.

Parallel zu den öffentlichen Vorhaben werden in den kommenden sechs Jahren auch Privatprojekte gefördert.

Das ist wie ein kleines Investitionsprogramm, freut sich Rainer Barth.

Termine für die Zukunftswerkstätten sind am Freitag, 3.Mai um 18 Uhr im DGH Lischeid für die Ortsteile Lischeid, Winterscheid, Heimbach, Sachsenhausen, Itzenhain und Appenhain sowie am Freitag, 10.Mai um 18 Uhr im DGH Schönau für die Ortsteile Gilserberg, Moischeid, Sebbeterode, Schönau und Schönstein.