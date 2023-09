Fördergeld beantragt: Hochlandhalle Gilserberg soll neu gebaut werden

Von: Matthias Haaß

Die Hochlandhalle in Gilserberg soll neu gebaut werden. Dafür möchte die Gemeinde jetzt Fördermittel von Land und Bund beantragen.

Gilserberg – Dass die Hochlandhalle in Gilserberg saniert werden muss, steht außer Frage und ist in der Gemeinde Konsens. „Mit einem Alter von 60 Jahren ist die Turnhalle in einem bescheidenen Allgemeinzustand und energetisch eine Katastrophe“, sagt Rainer Barth.

Im Raum steht ein Neubau an gleicher Stelle. Die Gesamtkosten dafür können sich auf rund 6 Millionen Euro belaufen, so der Verwaltungschef auf Anfrage der HNA.

Wichtig für die Daseinsvorsorge

Man werde bis zum 15. September zwei Förderanträge einreichen, erklärt der Bürgermeister: „Zum einen wäre eine Förderung als Sportstätte möglich. Das andere Förderprogramm fördert energetische Sanierung. Bereits im letzten Jahr hatten wir die Sportstättenförderung sowohl beim Land Hessen als auch beim Bund beantragt. Beides wurde leider negativ beschieden.“ Sollte es diesmal mit der Förderung klappen, wäre ein Baubeginn in 2024 möglich, hofft Rainer Barth. Wenn der Neubau der Hochlandhalle nicht gefördert wird, sieht es für das Projekt aber schlecht aus. „Die Förderung von Bund und Land sowie vom Kreis ist zwingend erforderlich. Die Gemeinde Gilserberg kann eine solche Maßnahme nicht allein schultern“, stellt Barth klar.

Mit ihrer vielseitigen Nutzung sei die Hochlandhalle essenziell für die Daseinsvorsorge und das Gemeinwesen in der Gemeinde. „Hier sind wir wirklich beim Eingemachten. Daher appelliere ich an alle Verantwortlichen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene, uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen“, sagt der Verwaltungschef.

Dorfegemeinschaftshäuser sollen saniert werden

Die Förderanträge sind der Plan B. Der ursprüngliche Gedanke, die Sanierung der Halle größtenteils über das IKEK-Dorfeneuerungsprogramm laufen zu lassen, funktionierte nicht, jedenfalls nicht so, wie es sich die Gemeinde eigentlich gedacht hatte. Die Summe, die in dem Programm für Gilserberg zur Verfügung steht, ist viel geringer als gehofft. Bis November 2022 war die Gemeinde von gut neun Millionen Euro Fördersumme ausgegangen, das hatte sich dann zerschlagen (HNA berichtete).

Die finanziellen Mittel für das IKEK belaufen sich nach Angaben des Bürgermeisters nun auf 1,5 Millionen Euro. Bei einer Förderquote von 75 Prozent der Nettokosten und abzüglich der fast 300 000 Euro, die man für Verfahrensbegleitung, Konzepte und Planungen ausgeben musste, würden an reinen Fördermitteln weniger als eine Million Euro für elf Ortsteile übrigbleiben, so Barth, „die wir nach aktuellem Beschluss der Steuerungsgruppe hauptsächlich in die DGHs in den Ortsteilen investieren wollen“. Foto: Kerstin Diehl