Drei Tage Mopedsause: 400 Teilnehmer hatten viel Spaß bei Traumwetter in Sebbeterode

Die Vertreter der Interessengemeinschaft „Riders25 forever“ im Start-Ziel-Einlauf im Zeltlager von Sebbeterode im Gilserberger Hochland (von links): Frank, Mino, Manuel, Joline, Lukas, Gernot, Leo, Sebastian und Finja. Nino und Finja sind beide 11 Jahre und zählen zum Nachwuchs der Moped-Enthusiasten. © Jochen Schneider

Sebbeterode – Es knattert überall und der unvergleichliche Geruch von Zweitaktölgemisch hängt in der Luft. Das Fahrerlager in Sebbeterode ist gut gefüllt, Neuankömmlinge melden sich an, Übernachtungsplätze werden auf einer der beiden Wiesen gesucht, Autos positioniert und Zelte aufgestellt, Zweiräder entladen.

Veranstalter sind Leo von der gleichnamigen Jausenstation nur wenige Gehminuten im Ort entfernt, er ist für das leibliche Wohl zuständig, während sich Gernot Pelzer von der Interessengemeinschaft „Riders25 forever“ mit seinem Team um die Infrastruktur kümmert.

„Die Startgebühr der Teilnehmer wird für die Verpflegung auf der Strecke und die Musikbands verwandt, die an beiden Abenden für Stimmung sorgen“, erklärt der 45-jährige „President“, der als Vorsitzender und Sprecher agiert. Ihm zur Seite steht seine 18 Jahre alte Tochter Joline, die nach eigenen Angaben ebenfalls das Benzin im Blut vom Papa geerbt hat.

Sie hatten alles im Blick und im Griff: Gernot Pelzer und Tochter Joline vor einer Kreidler (Florett) mit dem obligatorischen Fuchsschwanz. © Privat

Höhepunkt des Moped-Marathons ist der Samstag, an dem es für die Aktiven zwei Strecken zur Auswahl gibt, eine mit 130 Kilometern, die zweite mit 220, die am Edersee über Gemünden-Wohra nach Neustadt und zurück durch die Schwalm durch Willingshausen, Neukirchen und Seigertshausen wieder zum Ausgangpunkt führt.

„Das erste Treffen der Mofa-, Mokick- und Mopedfans fand 2019 statt, wobei wir zwei Jahre zuvor angefangen hatten, sonntags Ausflüge mit rund 50 Teilnehmern zu machen“, erinnert sich Pelzer, der fünf Mopeds in der Garage stehen hat und eigentlich immer am Basteln ist, an die Anfänge.

Er ist selbst erstaunt, wie viele Leute ebenso wie er Spaß am Suchen, Finden, wieder aufbauen und Fahren haben. Dafür nehmen sie weite Strecken auf sich, denn einige haben den Weg aus Schweden, Österreich und der Schweiz auf sich genommen, um an dem Marathon im Gilserberger Hochland teilzunehmen.

Ein Hingucker ist die Honda Zoomer von Robert Mahkovic. Der gelernte Elektroniker ist mit vier Maschinen auf dem Hänger aus Berlin nach Sebbeterode gekommen. © Privat

Rund ein Viertel der Fahrer kommen aus der Schwalm, sie haben ihre Zelte auf dem Gepäckträger dabei und die Badehose, denn ein Sprung in den Edersee ist für die Rundfahrt am zweiten Tag bei den hochsommerlichen Temperaturen fest eingeplant. „Wer langsam fährt, kommt schnell ans Ziel“, ist die Devise der Veranstalter, denn die Maschinen sind für 25 oder 45 Kilometer pro Stunde ausgelegt.

Genau das wollen die Teilnehmer auch, stehen sie doch für entschleunigendes Fahren, schnelle Geschwindigkeiten sind nicht angesagt. Das Teilnehmeralter liegt zwischen 16 und 82 Jahren, aus Lippetal kommt die größte Gruppe mit 18 Fahrern. Kontakte zu den Nachbarn werden rasch hergestellt, Gesprächsthemen gibt es beim kühlen Bier genügend und abends sorgen die Abräumband und Maus Akustik für eine entspannte Atmosphäre.

Gernot Pelzer ist bei der Rundfahrt beeindruckt, wie in manchen Ortsteilen die Menschen an der Straße stehen und den knatternden Zweirädern mit ihren Fahrern zuwinken. Die Regenschauer am Samstag kamen als willkommene Abwechslung bei schweißtreibenden Temperaturen, taten der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Sonntag nach dem Frühstück wurden die Zweiräder wieder auf Hänger verladen oder in Transportern verstaut und die Heimreise angetreten. (Jochen Schneider)