Gilserberg: Mast in der Region halten

Bei derFerkelkastration gilt es einen Weg zu finden, der einerseits tierschutzrechtlich unbedenklich, andererseits in der Praxis von den Schweinebauern umsetzbar ist. Feldstudien zeigen derzeit noch Mängel an Maschinen, zu hohe Kosten und unpraktikable Methoden auf, an denen es bis Jahresende zu arbeiten gilt.

Hohe Kosten für Landwirte ein Problem

„Ich hoffe darauf, dass es ein unsetzbares Konzept geben wird, das Landwirte eigenständig durchführen können und das vor allem finanziell umsetzbar ist“, sagt Biohof-Betreiber Dr. Andreas Schaal (Gilserberg).

Man dürfe nicht vergessen, dass viele vor allem kleinere Betriebe sich teure Geräte oder zusätzliche Tierarztkosten schlichtweg nicht leisten könnten. Diese Höfe stünden dann vor dem Aus, das könne nicht gewollt sein. Das dürfe die Politik bei ihren Entscheidungen keinesfalls vergessen.

Verband vermisst Unterstützung

Stefan Strube, Geschäftsführer des Regionalbauernverbandes Kurhessen (RBV), äußert sich kritisch und vermisst ausreichende Unterstützung aus der Politik. Die Reform sei beschlossen worden, ohne dass es eine praktikable Alternative gebe. „Grundsätzlich spricht sich der RBV nicht gegen die narkotisierte Kastration aus“, doch müsse ein Verfahren her, das für alle Parteien zufriedenstellend sei.

Aus Sicht des RBV ist die Lokalanästhesie mit begleitender Schmerzmittelgabe die beste Lösung. Diese sei derzeit in Deutschland allerdings nicht erlaubt, da die zugelassenen Mittel den Schmerz nur lokal betäuben und nicht vollkommen ausschalten. Mit ausreichender Forschung und Schulungen sei dies eine Methode, die Landwirte kostengünstig selbst durchführen könnten, so Strube.

+ In diesem Gerät werden die Ferkel narkotisiert und kastriert. Noch gibt es viele Probleme mit dem Prototypen. © Theresa Lippe

Ferkelkastration zukünftig nur noch mit Betäubung

Laut Deutschem Tierschutzbund werden in Deutschland jährlich rund 20 Millionen männliche Ferkel betäubungslos kastriert. Das soll durch die neue Gesetzgebung ab 2021 ein Ende haben. Auf dem Biobetrieb Schaal in Gilserberg-Sebbeterode ist dieFerkelkastration unter Narkose bereits seit zwei Jahren Alltag.

Der promovierte Landwirt Andreas Schaal nimmt mit seinem Biohof als einziger hessischer Betrieb an einem Feldversuch des Forschungsinstitutes für Ökologischen Landbau Frankfurt teil, bei dem die verschiedenen Narkosemethoden untersucht und ausgewertet werden. Dabei arbeitet er mit Landtierarzt Uwe Scharf (Schwalmstadt) zusammen.

Das Gesetz fordert künftig völlige Schmerzausschaltung bei der Ferkelkastration in allen Betrieben, doch was in der Theorie dem Tierschutz dienen soll, lässt sich in der Praxis gegenwärtig noch nicht problemlos umsetzen. „Wir kastrieren jährlich um die 700 Ferkel.

Eingriff muss schmerzfrei sein

Diesen Eingriff müssen wir als Biolandwirte bereits seit zwei Jahren schmerzfrei durchführen“, sagt Schaal. Zunächst habe man die Narkose mit einer Spritze getestet, doch habe sich dies als zu aufwendig und teuer erwiesen.

Seit Ende 2018 werden die Ferkel auf seinem Hof nun mit dem Gas Isofluran behandelt. Zuvor wird den Ferkeln das Schmerzmittel Metacam gespritzt, dann werden sie in das Narkosegerät geklemmt und mit dem Gas betäubt. So fixiert erfolgt der Eingriff, die Kastration. Bislang versieht das alles der Tierarzt, irgendwann soll diese Methode eigenständig von Landwirten angewendet werden können.

Tierarzt noch nicht überzeugt

Die Frage nach der besten Lösung ist für Praktiker zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht geklärt: „Die Methoden sind alle nicht ausgereift. Die Spritze vorab ist wie eine Ibuprofen vor einer Wurzelbehandlung. Außerdem istIsofluran schädlich für Mensch, Tier und Umwelt“, sagt Tierarzt Scharf.

Außerdem schalte das Gas den Schmerz nicht komplett aus, vielmehr immobilisiere es die Tiere. Eine Vollnarkose sei das also nicht, kritisiert Scharf. Auch die Landwirtfamilie Schaal ist nicht vollends überzeugt