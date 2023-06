Notfallvorbereitung ist Kopfsache: Vorratshaltung kann helfen

Von: Matthias Haaß

Teilen

Was die Großeltern schon immer wussten: Wer einen Vorratskeller oder einen Vorratsraum hat, ist gut auf Notfälle vorbereitet. © Matthias Haaß

Vorausschauende Vorratshaltung hilft bei unvorhergesehen Ereignissen. Alexandra Horn vom DLRG erklärt warum man Vorräte haben sollte.

Schwalm – Wie verhalte ich mich in einem Notfall? Diese eigentlich banale Frage bleibt nach wie vor immer noch zu oft unbeantwortet. Schon allein das Thema Notvorrat sorgt oft für emotionale Debatten und jeder Aufruf der Behörden in dieser Hinsicht befeuert insbesondere in den Sozialen Medien Verschwörungstheorien.

Dabei geht es gar nicht darum, sich auf einen Krieg, ein Erdbeben oder die in der Populärkultur sehr beliebte Zombieapokalypse vorzubereiten. Es ist oft viel banaler: Insbesondere extreme Wetterereignisse – wie jüngst in Kassel – können jederzeit dazu führen, dass man für einen gewissen Zeitraum von der alltäglichen Versorgung abgeschnitten wird. Dann sind Selbsthilfefähigkeiten gefragt.

Davor müsse man keine Angst haben, denn auf eine solche Situation könne man sich gut vorbereiten, beruhigt Alexandra Horn vom DLRG Gilserberg.

Es ist ein Irrglauben, dass in solch einer Situation – Rettungskräfte sprechen in dem Zusammenhang von einer Flächenlage – sofort und unmittelbar Hilfe kommt. Die Hilfskräfte sind zunächst bei echten Notfällen gefordert.

Stromausfall und dann?

Dafür reicht ein einfaches Beispiel: Nach einem Sturm liegen zahllose Bäume auf der Straße und versperren den Weg. Möglicherweise ist das Stromnetz unterbrochen.

Bis die Straßen wieder frei sind, kann es Stunden, im schlimmsten Fall Tage dauern. In diesem Zeitraum ist man zunächst auf sich selbst gestellt und darauf gilt es sich vorzubereiten.

Man muss das Rad nicht neu erfinden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe habe dazu schon seit Jahren eine Handlungshilfe herausgegeben, an der man sich orientieren könne, sagt Horn.

Kurse für Prävention

Die DLRG-Frau hat sich in der Thematik schulen lassen und gibt ihr Wissen in Kursen weiter. Wichtig sei es, die Kursteilnehmer mit möglichen Szenarien vertraut zu machen, ohne Angst zu schüren, so Horn.

Wenn beispielsweise der Strom ausfällt, dann hilft die Kühltruhe voll mit Tiefkühlkost auch nicht mehr lange. Nach fünf Stunden steigt bei vielen Geräten die Temperatur. Je öfter und länger der Tiefkühler geöffnet wird, desto schneller.

„Grundsätzlich denke ich, dass sich auf dem Land die meisten Leute selber helfen können“, sagt die Fachfrau.

Alexandra Horn, DLRG Gilserberg © Privat

Im Normalfall haben die meisten Haushalte einen Grundvorrat für einen gewissen Zeitraum. Nudeln, Reis und Ähnliches sind lange haltbar und finden sich in wohl jeder Küche und Vorratskammer.

Neben notwendigen Medikamenten seien oft auch ganz einfache Dinge entscheidend, sagt die Technische Leiterin beim DLRG: „Wie zum Beispiel Müllsäcke. Möglicherweise fährt die Müllabfuhr nicht.“

Doppelnutzung von Alltäglichem

Oftmals seien vermeintliche Notfallprodukte auch in Doppelnutzung im ganz normalen Alltag nutzbar.

Ein Solarlicht könne man auch auf den Gartentisch stellen und mit einer Powerbank ist es zum Beispiel möglich, dass Smartphone bei einer Fahrradtour oder Wanderung mit Strom zu versorgen. Man müsse nur darauf achten, dass die Powerbank immer voll aufgeladen sei, gibt Alexandra Horn zu bedenken.

Große Summen müsse man für ein ausreichend dimensioniertes Notfallpaket und die Selbstvorsorge jedenfalls nicht investieren.

Ein Kurbelradio koste nicht viel Geld und auch damit sei es möglich, das Handy zu laden, sagt Alexandra Horn und fügt pragmatisch an: „So ein Radio funktioniert, solange ein Sender sendet.“

Ein Punkt ist für die DLRG-Frau besonders wichtig. Viele Menschen würden die Dokumentensicherung vernachlässigen. Dabei habe in dieser Hinsicht schon ein Wohnungsbrand verheerende Folgen.

Am besten sei es, wenn man wichtige Daten auf einen USB-Stick oder eine Festplatte ziehe, so Alexandra Horn: „Den Stick kann man auch mitnehmen, wenn das Haus droht, weggeschwemmt zu werden.