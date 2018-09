Baumängel beschäftigen Gemeindevertreter: Kita-Umbau in Gilserberg wird teurer

Arbeiten vor 25 Jahren waren nicht fachgerecht: Mangelhafte Dämmung verursacht Wasserschäden in der Kindertagesstätte Hochlandstrolche in Gilserberg. Foto: Freier Mitarbeiter/nh

Gilserberg. 149 000 Euro muss die Gemeinde für Mehrkosten der Kindertagesstättensanierung „Hochlandstrolche“ aufbringen. Dazu fasste die Gemeindevertretung jetzt in einer Sondersitzung einen entsprechenden Beschluss.

Architekt Carsten Groß erläuterte die durch unsachgemäße Bauausführung entstandenen Schäden der Vergangenheit und erklärte, dass die jetzigen Unternehmer keine Haftung übernehmen würden, sollten die Baumängel nicht beseitigt werden.

1993 war die Kindertagesstätte aufgestockt worden und dabei wurde entgegen damals gängiger Baunormen verstoßen. So sei beispielsweise in der Dachhälfte zur Hochlandhalle keine ordnungsgemäße Dampfsperre eingebracht worden. Die verwendete Folie sei weder an den Maueranschlüssen noch an den Stößen verklebt, sodass sich unlängst Pfützen im Dach und in Decken gebildet hätten.

Carsten Groß riet zu einer neuen Dacheindeckung mit moderner Dämmung. Grundsätzlich seien zahlreiche Dämmarbeiten beim damaligen Umbau nicht fachgerecht ausgeführt worden. „Da ist niemand mehr, den wir in Haftung nehmen könnten“, sagte Parlamentsvorsteher Wolfgang Urbanek. Die Mitglieder der Gemeindevertretung möchten dies in einer zeitnahen Sitzung des Haupt-, Finanz-und Bauausschuss noch gesondert behandeln.

Vielleicht fände sich doch ein Verantwortlicher und eventuell bedürfe es eines ausführlichen Baugutachtens, um Regressansprüche geltend zu machen, so die Parlamentarier. Die notwendigen 149 000 Euro zur Mängelabstellung wurden jedoch jetzt schon einstimmig zur Aufnahme in den Nachtragshaushalt beschlossen. Unter anderem soll das Geld auch zur Trockenlegung einer feuchten Kellerwand verwandt werden.

Architekt Carsten Groß, der auch Tüv-zertifizierter Bausachverständiger ist, sagte den Gemeindevertretern eine schriftliche Kurzfassung der Mängelaufnahme zu. Mit dem im Erdgeschoss entstandenen Wasserschaden hätten die nun gefundenen Baumängel nichts zu tun. Groß geht davon aus, dass der zweite Gruppenraum im Erdgeschoss Ende September wieder betriebsfähig sei. Die gesamte Kita könnte im Februar, sofern Bauunternehmer zügig parat stünden, fertig gestellt sein.

Die Gemeindevertreter stimmten einstimmig der Voranbringung der behördlichen Schritte (Ausschreibungsverfahren, Einzelmaßnahmenbeantragung) für das Förderprogramm „Dorfentwicklung 2018 Ikek“ zu und ließ 80 000 Euro für mögliche Projekte, zu denen es 50 000 Euro Förderung geben soll, im Nachtragshaushalt einstellen.