Vier Verletzte und 22.500 Euro Schaden bei Unfall in Gilserberg

Gilserberg. Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw entstand ein Schaden von 22500 Euro, dazu wurden vier Personen verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Schwalmstadt war eine 52-jährige Frau aus Pohlheim am Samstag gegen 11.30 Uhr mit einer Honda von Marburg kommend in Richtung Gilserberg unterwegs.

Als sie ein Fahrzeug überholen wollte, übersah sie vermutlich den von einem 42-jährigen Mann aus Göttingen gesteuerten VW-Passat. Die Frau bremste ihre Maschine stark ab und stürzte dabei um, die Maschine rutschte auf der Straße weiter und kollidierte mit dem Passat.

Durch den Sturz und den Aufprall auf das Auto wurden die beiden Fahrzeugführer verletzt, ebenso mit Mitfahrerinnen des Autos, eine 40-jährige und eine 19-jährige Frau aus dem Kreis Göttingen. Alle vier Verletzten wurden ambulant im Krankenhaus in Ziegenhain behandelt.

Den Schaden am Motorrad beziffert die Polizei mit 2500 Euro, am Pkw entstand ein Schaden von 20.000 Euro.



