A49: Greenpeace protestiert in Schwalmstadt

Von: Matthias Haaß

An einem zwölf Meter breiten Betonfertiger protestierte Greenpeace in Schwalmstadt gegen den Bau von Autobahnen © Bernd Lauter/Greenpeace

Gegen den Neubau weiterer Autobahnen demonstrierten am Mittwochvormittag 33 Greenpeace-Aktivisten auf der im Bau befindlichen A49 in der Nähe von Schwalmstadt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.

Schwalmstadt. An einem zwölf Meter breiten Betonfertiger protestierte Greenpeace gegen Natur- und Klimazerstörung. Auf Bannern forderten die Aktivisten „Beton stoppen – Natur schützen“. Vor der Baumaschine habe man ein fünf Meter großes gelbes X als Zeichen des Widerstands errichtet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die A49 sei eines von zahlreichen umstrittenen Autobahnprojekten in Deutschland, sie durchschneide einen alten Mischwald in einem Wasserschutzgebiet, so die Umweltorganisation.

Die Polizei bestätigte die Protestaktion auf einem noch nicht fertiggestellten Abschnitt der A 49. Baumaschine seien seit 9.30 Uhr besetzt worden, so Polizeipressesprecher Jens Breitenbach. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und steht mit den beteiligten Personen in Kontakt.

„Jeder zusätzliche Kilometer Autobahn zerstört wertvolle Natur und führt uns weiter weg von einer klimaverträglichen Mobilität“, sagte Lena Donat, Greenpeace-Mobilitätsexpertin. „Wir brauchen eine Verkehrsplanung, bei der Natur und Klima nicht länger unter die Räder kommen. Statt immer mehr Betonpisten brauchen wir einen konsequenten Ausbau der Bahn.“

