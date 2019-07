Heimspiel für die Müller-Zwillinge bei der 100-Jahrfeier des TSV Wiera

Die U 19-Junioren-Bundesligateams des 1. FC Köln und der Spielvereinigung Greuther Fürth sowie der Westfalenligist SC Paderborn gastierten für ein Testspiel-Turnier in Wiera.

Denn der TSV Wiera feiert sein 100-jähriges Bestehen. Mit von der Partie waren auch die aus Wiera stammenden Zwillinge Sebastian und Johannes Müller, die einst mit dem Fußballspielen in Wiera begannen und nun mit ihren Vereinen Köln und Paderborn zurückkehrten.

500 Zuschauer

Für die beiden 18-Jährigen war es ein besonderer Tag. Rund 500 Zuschauer – unter ihnen auch der ehemalige DFB-Vizepräsident Rolf Hocke – hatten sich auf dem Sportgelände versammelt. Viele wohl auch, um die beiden Wieraer Jungs in Aktion zu sehen. Außerhalb der Wettkampfzeit war das Brüderpaar oft damit beschäftigt, unzählige Freunde oder Bekannte zu begrüßen und Foto- und Autogramm-Wünsche zu erfüllen.

Stress löste der Trubel bei Sebastian, der bereits seit zwei Jahren in Köln lebt und deshalb nur selten nach Hause kommt, aber keineswegs aus. „Ich finde es schön, dass sich so viele für meinen Werdegang interessieren. Es macht mich stolz und dankbar, hier meine ersten Schritte gemacht zu haben“, betont der Stürmer, dem für den Bundesligisten in der letzten Saison 13 Tore gelangen.

Direktes Brüder-Duell

Obwohl der Wahl-Kölner seinen eigenen Abiball am Vorabend schon um 22.30 Uhr verließ, um für sein Heimspiel fit zu sein, blieb ihm ein Torerfolg verwehrt. Beim 3:1-Sieg gegen Fürth im ersten Turnierspiel hätte es für den FC-Kapitän beinahe per Freistoß geklappt. Im zweiten Aufeinandertreffen mit Paderborn blieb Müller ebenfalls glücklos.

Kurios: Dies lag auch an seinem Zwillingsbruder Johannes, der ihn als sein direkter Gegenspieler nicht zur Entfaltung kommen ließ. Es war für den Vielseitigeren der Müller-Brüder, der sowohl Außenverteidiger als auch auf den Flügeln spielte, der erste Auftritt im SCP-Trikot nach seinem Wechsel von Hessen Kassel. Bis zum 1. August wohnt Johannes Müller noch im Elternhaus direkt neben dem Sportplatz. Dann zieht es ihn wie seinen Bruder in die Ferne. „Mein Ziel ist es, mich auf höherklassigem Niveau zu empfehlen. Dafür war das Turnier ein guter Anfang“, erklärt Müller.

Sein neuer Trainer Bernd Wiesner sieht in ihm das Potential, beim Männer-Bundesligisten Fuß zu fassen. Abgesehen von den Niederlagen (2:3 gegen Köln und 0:7 gegen Fürth) stellte der SCP-Coach, dessen Team erst kurzfristig nach der Absage der Auswahlmannschaft aus Ghana am Freitag eingesprungen war, zufrieden fest: „Eine gelungene Veranstaltung. Das sportliche Niveau war top.“ Sieger war am Ende der 1. FC Köln.

Ehrenplakette in Silber

Auch der Staatssekretär für Europaangelegenheiten Mark Weinmeister war am Samstag zu Gast, er zeichnete den TSV 1919 Wiera im Auftrag von Ministerpräsident Volker Bouffier mit der Silbernen Ehrenplakette aus, gemeinsam mit Landrat Winfried Becker Mit der Plakette wird das langjährige Wirken des Vereins in der Gesellschaft gewürdigt, für die Verleihung muss ein Verein mindestens einhundert Jahre bestehen.

Weinmeister erinnerte an die großen Erfolge des TSV wie den Aufstieg in die Bezirksklasse im Jahr 2000, aber auch an schwierige Phasen, sagte er beim Kommersabend im Festzelt am Sportplatz. In der Zukunft würden die Nachwuchsgewinnung und attraktive Anlagen elementar sein. Ohne Vereine seien viele Angebote im Sport und anderen Freizeitbereichen nicht möglich. Weinmeister: „Die Landesregierung weiß sehr genau, was wir an den vielen tausend ehrenamtlichen Helfern landauf, landab haben.“