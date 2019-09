Hephata-Festtage 2019: Kunterbuntes Festival für Vielfalt und Teilhabe

Die Hephata-Festtage werden auch 2019 ein kunterbuntes Festival für Vielfalt und Teilhabe sein.

Von der Red-Hot-Chili-Peppers-Covershow bis zum Blasmusik-Quartett und von der professionellen Tribute-Show „It’s all P!nk“ bis zu Auftritten lokaler Kindertanzgruppen - für jeden ist im Programm der Hephata-Festtage etwas dabei.Neben dem Programm auf drei Bühnen locken mehr als 100 Marktstände und drei Aktionsplätze mit vielen Mitmachangeboten für die ganze Familie am 7. und 8. September auf das Stammgelände der Hephata Diakonie nach Schwalmstadt-Treysa. Präsentiert werden die Hephata-Festtage von der HNA.

Nach dem umjubelten Auftritt der Sängerin Ella Endlich im vorigen Jahr hat dieses Mal eine vierköpfige Gruppe zugesagt, den krönenden Abschluss der Festtage am Sonntagnachmittag auf der großen Bühne neben der Hephata-Gärtnerei zu gestalten: Die Schlager-Boyband „Feuerherz“. Musikalisch bieten die Vier eine originelle Mischung aus Pop, Dance und Schlager. Mit ihrem eigenständigen Popschlager und der virtuos choreographierten Performance ist „Feuerherz“ ein viel umjubelter Durchmarsch durch die Pop- und Schlagerszene gelungen. Die vierköpfige Boygroup gehört mit ihren bisherigen Chart-Erfolgen zum Erfolgreichsten, was der neue moderne Schlager in Deutschland zu bieten hat. Nach ausverkaufter Frühjahrstournee mit mehreren Zusatzterminen stand für Dominique, Sebastian, Matt und Karsten im August zunächst die Veröffentlichung des vierten Albums an – und nun die Show bei den Hephata-Festtagen am Sonntag, 8. September.

Hephata-Festtage 2019 © Hepatha Hess. Diakoniezentrum e.V. © Anelia Janeva © Hepatha Hess. Diakoniezentrum e.V. © David Heise © Hepatha Hess. Diakoniezentrum e.V. © Hepatha Hess. Diakoniezentrum e.V.

Weitere Höhepunkte des Festivals in diesem Jahr sind die Party am Samstagabend mit „It’s all P!nk“ und „The Red Hot“ (Tickets für je acht Euro unter www.hephata.de/festtage), ein spezielles Bühnenprogramm für Kinder, die Angebote auf verschiedenen Aktionsplätzen sowie die neue Retter-Meile, auf der sich Feuerwehren, Rettungsdienste und das Technische Hilfswerk präsentieren. Nicht fehlen dürfen zudem rund 100 Marktstände mit kreativen, informativen und interaktiven Angeboten sowie das Bio-Dorf, in dem die landwirtschaftlichen Betriebe Hephatas die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten aus eigenem Anbau verwöhnen.

Alle Infos zum Festival: www.hephata.de/festtage